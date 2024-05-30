Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС

В ночь на 30 мая Россия подняла в небо 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Это означает, что через несколько часов возможна масштабная воздушная тревога.

После полуночи 30 мая Воздушные силы подтвердили сообщения мониторинговых каналов о том, что Россия подняла в небо Ту-95МС.

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Россия подняла 4 Ту-95МС

В 00:36 Воздушные силы сообщили, что 4 Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья".

Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об изменении обстановки сообщим дополнительно,

– сообщили защитники.

Воздушную тревоги могут объявить по всей Украине

Стоит отметить, что эти бомбардировщики являются носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Они могут достигать любой точки Украины. Это означает, что если это боевой вылет и Ту-95МС выйдут на пусковые рубежи, воздушную тревогу объявят по всей территории нашей страны.

К слову, также враг выпустил по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога на момент публикации уже объявлена во многих регионах – Силы обороны Юга сообщили о работе ПВО в областях.

Это третий вылет Ту-95 за месяц: предыдущие атаки врага

Последний раз Россия применяла Ту-95МС во время атаки 26 мая. В тот же день враг атаковал "Кинжалами" и "Шахедами", в общем выпустив по нашей стране 14 ракет и 31 дрон. Под ударом был Староконстантинов, также были попадания в Винницкой области. Силы ПВО сумели сбить 12 ракет Х-101.

Также оккупанты запускали ракеты с ТУ-95МС 8 мая. Всего тогда враг применил 76 средств воздушного нападения, среди них 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силы ПВО сбили 59 целей.