Только "закапывает" себя, – Фейгин проанализировал интервью Львовой-Беловой

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова дала интервью, в котором пыталась оправдать свою причастность к военным преступлениям по похищению детей с территории Украины. Она подчеркнула, что не видит разницы между украинскими и российскими детьми, потому что "у большого количества россиян течет украинская кровь".

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, кремлевская чиновник своими заявлениями делает себе только хуже.

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Российская обмудсменка топит себя

Марк Фейгин пояснил, что оправдания Львово-Беловой выглядят бестолково.

Мне кажется, она только хуже себе делает тем, что общается с американской прессой. Это же не российская пресса, которой нет,

– заметил он.

По его мнению, у России нет нормальных журналистов, но есть только пропаганда и ее утилитарный смысл существования.

Фейгин рассказал, что американские журналисты фактически являются эталонами благодаря своей информационной настойчивости, потому что они пытаются исследовать проблему, а не быть площадкой для пропаганды.

Марк Фейгин рассказал, почему оправдания Марии Львовой-Беловой звучат абсурдно: смотрите видео

Почему оправдания бестолковые

Российский правозащитник сообщил, что омбудсменка по правам ребенка заявила, что Россия хоть и забирает детей, но не лишает их украинского гражданства.

Они просто их отправляют с Родины, то есть территории Украины, при живых родителях на территорию страны-агрессорки,

– возмутился он.

Фейгин заметил, что такое оправдание от кремлевской должностной лица звучит не слишком убедительно.

"Кого вообще интересует отбираете ли вы гражданство или нет? Украина не собирается забирать у своих детей их гражданство", – добавил он.

По его словам, Львове-Беловой все же не удалось отбелиться в глазах американских журналистов.

Похищение украинских детей: главное