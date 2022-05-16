Россия понимает, что не в силах продавить Лукашенко, – Краев

На фоне войны в Украине позиция Александра Лукашенко, как последнего полноценного союзника Владимира Путина, спасает его от давления России. В то же время, в Кремле понимают, что у них сейчас нет ни сил, ни необходимости, чтобы до конца "прижать" самопровозглашенного президента.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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По его словам, на фоне полномасштабной войны России против Украины Лукашенко пытается усидеть на двух стульях.

С одной стороны он предоставляет России инфраструктуру, то есть позиции для запуска ракет, военные госпитали, дороги и железную дорогу.

Нельзя сказать, что он не является участником войны. Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Он так же виновен в этой агрессии. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

В то же время ему в любой момент гораздо легче сделать шаг назад и сказать, что раньше в действиях Украины они якобы видели угрозу, но теперь все изменилось.

То есть, Лукашенко сохраняет "среднюю" позицию, благодаря которой он фактически последние 20 лет держался подальше от основной массы российских санкций.

Пока позиция Лукашенко, как последнего полноценного союзника Путина, спасает его от давления России. Просто Москва понимает, что у нее сейчас нет ни сил, ни необходимости до конца "продавить" Лукашенко,

– добавил эксперт.

Действия Лукашенко на фоне войны в Украине: последние новости

Александр Лукашенко отметился новым неожиданным изречением. В частности, он начал хвалить воинов, защищающих Украину.

Самопровозглашенный президент во время парада 9 мая заявил, что в Украине, якобы чудом выжившей, "нацизм снова поднял голову". Он назвал страны Запада "последователями нацизма, которые хотят взять реванш" и якобы для этого используют Украину.

Лукашенко отметил, что некоторые польские деятели уже видят Запад Украины в своем составе. Однако Россия и Беларусь якобы сделают все возможное, чтобы этого не произошло.

В одном из интервью Лукашенко прокомментировал войну в Украине. По его словам, он не думал, что российская так называемая "спецоперация" затянется таким образом.

В то же время самопровозглашенный президент убеждает, что Беларусь никому не угрожает. Лукашенко заявил, что "Запад может спать спокойно".

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