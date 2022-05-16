Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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За його словами, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, Лукашенко намагається всидіти на двох стільцях.

З одного боку, він надає Росії інфраструктуру, тобто позиції для запуску ракет, військові госпіталі, дороги та залізницю.

Не можна сказати, що він не є учасником війни. Лукашенко такий самий злочинець, як і Путін. Він так само винен у цій агресії. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Водночас з іншого боку, йому у будь-який момент набагато легше зробити крок назад та сказати, що раніше у діях України вони нібито бачили загрозу, але тепер усе змінилося.

Тобто Лукашенко зберігає "середню" позицію, завдяки якій він фактично останні 20 років тримався подалі від основної маси російських санкцій.

Поки що позиція Лукашенка, як останнього повноцінного союзника Путіна, рятує його від тиску Росії. Просто Москва розуміє, що у неї зараз немає ні сил, ні необхідності до кінця "продавити" Лукашенка,

– додав експерт.

Дії Лукашенка на тлі війни в Україні: останні новини

Олександр Лукашенко відзначився новим неочікуваним висловом. Зокрема, він почав хвалити воїнів, які захищають Україну.

Самопроголошений президент під час параду 9 травня заявив, що в Україні, яка нібито дивом вижила, "нацизм знову підняв голову". Він назвав країни Заходу "послідовниками нацизму, які хочуть взяти реванш" і нібито саме для цього використовують Україну.

Лукашенко зазначив, що окремі польські діячі вже бачать Захід України у своєму складі. Однак Росія та Білорусь нібито зроблять усе можливе, аби цього не трапилося.

В одному з інтерв'ю Лукашенко прокоментував війну в Україні. За його словами, він не думав, що російська так звана "спецоперація" затягнеться таким чином.

Водночас самопроголошений президент переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Лукашенко заявив, що "Захід може спати спокійно".

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