Манекены на позициях: какова цель новой выдумки россиян

Российские захватчики привезли на свои позиции манекенов. Они должны имитировать самих оккупантов и вводить в заблуждение наших бойцов. Однако такое "нововведение" украинские воины сразу заметили.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что цель этого "ноу-хау" только одна. Россияне придумали маневр, который должен отвлекать внимание Вооруженных Сил.

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Что на самом деле задумал враг

Российские оккупанты хотят дезориентировать наши силы и попытаться отвлечь их внимание. В это время противник может попытаться действовать на других направлениях.

Вероятно, это попытка создать картинку, что враг находится на определенном участке, а на самом деле продвигается на другом. Это единственная цель. А что касается муляжей, то это попытка уменьшить украинский боекомплект, чтобы ВСУ использовали против манекенов дроны,

– рассказал Александр Мусиенко.

То есть главная идея – создать маневр для отвлечения. Наверное, в российском штабе думали, что это сработает и кто-то в такое поверит, а тогда группа противника обойдет позиции и выполнит другую задачу.

Но, как часто бывает в России, реализация и выполнение идеи вылились в такую комедию,

– добавил Мусиенко.

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