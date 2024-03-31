Манекены на позициях: какова цель новой выдумки россиян
Российские захватчики привезли на свои позиции манекенов. Они должны имитировать самих оккупантов и вводить в заблуждение наших бойцов. Однако такое "нововведение" украинские воины сразу заметили.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что цель этого "ноу-хау" только одна. Россияне придумали маневр, который должен отвлекать внимание Вооруженных Сил.
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Что на самом деле задумал враг
Российские оккупанты хотят дезориентировать наши силы и попытаться отвлечь их внимание. В это время противник может попытаться действовать на других направлениях.
Вероятно, это попытка создать картинку, что враг находится на определенном участке, а на самом деле продвигается на другом. Это единственная цель. А что касается муляжей, то это попытка уменьшить украинский боекомплект, чтобы ВСУ использовали против манекенов дроны,
– рассказал Александр Мусиенко.
То есть главная идея – создать маневр для отвлечения. Наверное, в российском штабе думали, что это сработает и кто-то в такое поверит, а тогда группа противника обойдет позиции и выполнит другую задачу.
Но, как часто бывает в России, реализация и выполнение идеи вылились в такую комедию,
– добавил Мусиенко.
Что происходит на фронте: актуальные новости
- На Востоке оккупанты не прекращают своих штурмов. После захвата Авдеевки они сосредоточились на линии населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Россияне пытаются ворваться в Семеновку и ищут слабое место в обороне ВСУ.
- На Южном направлении также не утихают обстрелы. Враг прибегает к комбинированным воздушным атакам и хочет истощить системы ПВО. Оккупанты терроризируют Херсонщину, чуть ли не ежедневно они запускают туда ракеты.
- Россия распространяет информацию о якобы повторном наступлении на Харьков. На это отреагировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что на этом направлении создают фортификационные сооружения, систему заграждений. Он вспомнил, что именно на Харьковщине враг уже потерпел обвал фронта, поэтому вторая попытка станет для него фатальной.