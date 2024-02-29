Проблемы уже начались: летчик-инструктор объяснил, насколько серьезна потеря пилотов для России

Украинские военные виртуозно сбивают российские самолеты, ограничивая возможности россиян на фронте. Однако не только потеря самолетов является для России такой болезненной.

Не менее важным достижением Воздушных сил является уничтожение пилотов. Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснив, почему это такая серьезная потеря для России.

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Потеря летного экипажа является критической

Воздушные силы блестяще "приземляют" российские самолеты. За менее чем две недели Россия потеряла 13 бортов, которые беспощадно обстреливали украинские позиции. Кроме самой авиации, россияне также теряют подготовленные экипажи. Их готовят к боевым задачам годами, поэтому летчики – это не менее болезненная потеря, чем сами самолеты.

Даже тех пилотов, которые катапультируются, почти невозможно вернуть в строй. При катапультировании не у всех выдерживают позвоночники, появляются грыжи, поэтому летчики не возвращаются. Их списывает медкомиссия,

– объяснил Роман Свитан.

Да и сама подготовка летного состава – это очень долгий процесс. Только, чтобы научить пилота летать, нужно не менее 4 – 5 лет. А для того, чтобы он мог выполнять боевые задачи и имел допуск ко всем видам боевой подготовки, нужно дополнительно 3 – 4 года. Подытоживая, чтобы стать профессиональным летчиком нужно около 7 – 8 лет.

"У них идет определенный процесс подготовки летчиков. Возможно, "желторотики" (новобранцы – 24 Канал) без достаточной подготовки выходят на линию огня. Это сейчас видно по Су-34 – они практически не могут отойти от ракет", – отметил летчик-инструктор.

Кроме того, Су-35, который бы должен был увидеть и уничтожить ракету, идущую на Су-34, не может справиться с этой задачей. Это опять может указывать на то, что летный состав не имеет достаточной профессиональной подготовки.

К слову, россияне также могут использовать противоположный сценарий – использовать старших людей для пилотирования самолетами. Очевидно, что это также свидетельствует о нехватке младших квалифицированных специалистов.

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