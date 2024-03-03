Ситуация патовая: насколько ракетные обстрелы россиян зависят от наличия самолета А-50

За 2024 год Украина уничтожила более двух российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После развала СССР производство остановилось, поэтому Россия больше не может производить такую авиацию. Всего у оккупантов было девять самолетов, часть которых нужно модернизировать.

Однако модернизация занимает около 2 лет, к тому же россиянам не хватает технических и технологических компонентов. Поэтому, как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление "Александр Коваленко", Россия сейчас полуслепая, ведь все зависело от А-50, и даже возможность ракетных обстрелов.

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Коваленко подчеркнул, что у России все зависит от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, в частности:

контроль воздушного пространства Украины: где действует наша тактическая авиация и какие пуски мы осуществляем;

разведывательная информация о воздушных и наземных пусках для своей тактической авиации, чтобы та могла наносить удары КАБами, и для стратегической авиации, чтобы та могла наносить ракетные удары по тыловой части Украины;

возможность увеличения радиуса охвата средствами противовоздушной обороны, например С-400 "Триумф".

Это большой объем информации, который именно благодаря А-50 получают российские оккупационные войска. Сейчас они полуслепые, их тактическая авиация полуслепая, их стратегическая авиация также полуслепая,

– отметил военно-политический обозреватель.

Хотя оккупанты могут дежурить на А-50 в своем воздушном пространстве и охватывать территорию до линии боевого соприкосновения, этой информации будет критически недостаточно, но они будут на безопасном расстоянии.

Несмотря на это, россияне будут вынуждены приближаться к воздушному пространству временно оккупированных территорий, чтобы получать достаточно необходимой информации, но здесь опять-таки зона будет экстремальной.

Ситуация патовая. Так или иначе, но они должны будут вернуться туда, где к ним что-то может очень быстро приблизиться и уничтожить,

– отметил Коваленко.

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