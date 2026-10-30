Уже четвертый год: Россия потеряла истребитель самолет 5-го поколения Су-57, – СМИ

Россия постепенно теряет авиапарк из новеньких истребителей пятого поколения. Очередной самолет Су-57 неожиданно сгорел на одном из аэродромов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно о потере Россией истребителя Су-57?

29 октября 2026 года на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области в результате нештатной ситуации при запуске двигателей полностью сгорел российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Сгоревший самолет на аэродроме "Ахтубинск" / Фото из сети

Это уже четвертый потерянный Су-57 за 2026 год. Два были поражены весной на аэродроме "Шагол" возле Челябинска.

Еще один истребитель был сбит "дружественным" огнем 23 июля в Московской области.

В конце 2025 года у России было около 20 самолетов Су-57.

По форме Су-57 напоминает малозаметные истребители пятого поколения. Он имеет корпус, плавно соединенный с крыльями и специальную форму, которая должна уменьшать заметность для радаров.

Самолет может развивать скорость до 2450 километров в час, а дальность его полета составляет около 3500 километров. Для сравнения, американский F-22 разгоняется до 2756 километров в час.

Российский истребитель имеет радар с активной фазированной антенной решеткой и системы радиоэлектронной борьбы. Инфракрасная система поиска и слежения позволяет обнаруживать цели даже при активном радиоэлектронном подавлении.

Напомним, в мае Россия впервые показала двухместную версию истребителя Су-57, которую, предположительно, назвали Су-57Д. Новый самолет имеет увеличенную кабину для двух членов экипажа.