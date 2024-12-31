В России нет подготовленных десантников: какую инспекцию проводил Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих морской пехоты Черноморского флота. Как известно, оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины привлекали к боевым действиям опытные войска, которых сейчас им так не хватает.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчукр рассказал 24 Каналу, что после того, как Белоусов провел инспекцию, туда прилетели украинские дроны и ракеты. А цель его визита довольно странная, ведь тех морпехов, которые были у россиян 3 года назад, уже нет.

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Боевые подразделения оккупантов

Павел Лакийчук подчеркнул, что большинство российских морпехов было уничтожено еще в 2022 году под Мариуполем. Сейчас оккупанты обновили 3 – 4 боевые составы после потерь. Говорится не только о бригаде морской пехоты Черноморского флота.

В войне против Украины участвуют бригады Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и полк Каспийской флотилии. Вся морская пехота воюет на берегу против нашего государства,

– определил он.

Россияне уже не могут высаживаться с десантных кораблей и выполнять боевые задачи. И именно поэтому, по словам Лакийчука, угроза обострения на Приднепровском направлении маловероятна.

Десантной операции на этом участке быть не может, ведь у россиян уже нет половины кораблей, но это не главное. У противника нет солдат, которые обучены для проведения такой морской десантной операции,

– пояснил руководитель программ по безопасности.

Напомним, российские войска продолжают попытки высадить десант на острова Днепра, в частности на остров Казацкий вблизи Новой Каховки, но терпят неудачи и потери в технике. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник теряет личный состав и плавсредства во время этих попыток. Накопление значительных резервов на левобережье пока не зафиксировано.