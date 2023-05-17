Потери России превысили численность армий 28 из 31 страны НАТО

Россия потеряла на войне в Украине уже 200 590 своих солдат. По состоянию на 448 день полномасштабного вторжения России это ориентировочно 446 оккупантов ежедневно.

Следует заметить, что это самые большие потери в любой войне со времен Второй мировой. Согласно данным Global Firepower, сейчас в НАТО есть только 3 страны, численность армии которых превышает потери России, пишет 24 Канал.

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Что известно о потерях россиян

Потери России не превышают численность армий стран Альянса:

США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных;

Турции – 425 тысяч регулярных военных;

Франции – 205 тысяч регулярных военных.

В остальных 28 государствах-членах Североатлантического союза численность армий ниже, чем за чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО!

– говорится в сообщении.

То есть численность этих 16 армий вместе составляет 193 тысяч человек, что на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. В частности:

Болгария – 25 тысяч регулярных войск,

Финляндия – 24 тысячи регулярных войск,

Венгрия – 23 тысячи регулярных войск,

Норвегия – 23 тысячи регулярных войск,

Литва – 16 тысяч регулярных войск,

Дания – 16 тысяч регулярных войск,

Хорватия – 15 тысяч регулярных войск,

Словакия – 13 тысяч регулярных войск,

Северная Македония – 9 тысяч регулярных войск,

Албания – 8 тысяч регулярных войск,

Словения – 7 тысяч регулярных войск,

Латвия – 6,5 тысяч регулярных войск.

Эстония – 4 тысячи регулярных войск,

Черногория – 2,5 тысячи регулярных войск,

Люксембург – 1 тысяча регулярных военных,

Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.

Другие 12 государств-членов Североатлантического альянса также имеют меньшую по количеству личного состава армию, чем уничтожила Россию. В частности:

Бельгия – 26 тысяч регулярных войск,

Чехия – 26 тысяч регулярных войск,

Португалия – 27 тысяч регулярных войск,

Нидерланды – 35 тысяч регулярных войск,

Румыния – 67 тысяч регулярных войск,

Канада – 70 тысяч регулярных войск,

Польша – 120 тысяч регулярных войск,

Испания – 120 тысяч регулярных войск,

Греция – 130 тысяч регулярных войск,

Италия – 170 тысяч регулярных войск,

Германия – 184 тысячи регулярных войск,

Великобритания – 194 тысячи регулярных войск.

Следует отметить, что до полномасштабной войны России против Украины наша армия составляла ориентировочно 200 тысяч человек.

По состоянию на утро 17 мая Россия потеряла в войне против Украины более 200 тысяч единиц личного состава . Кроме того, безумные потери врага в технике. Только танков у Кремля на 3 771 меньше, чем было до 24 февраля 2022 года. Москва потеряла 18 кораблей или катеров, 308 самолетов, 294 вертолета и много другой техники.



Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ