Почему россияне до сих пор преследуют крымских татар: член Меджлиса назвал главные причины
Подавляющее большинство политзаключенных в Крыму – крымские татары. С первых дней оккупации полуострова они выявляют проукраинскую позицию, за что 9 лет подряд российские власти продолжают их преследовать.
Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Из 150 политзаключенных в Крыму 116 являются представителями крымскотатарского народа. Россия обвиняет коренное население Крыма во взрывах и диверсиях.
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"После каждого, например, взрыва или после каждого повреждения железнодорожного полотна, они сразу начинают проводить рейды домов активистов крымскотатарского национального движения", – сказал Эскендер Бариев.
Эскендер Бариев рассказал, за что Россия пытается уничтожить крымских татар: смотрите видео
За что еще преследуют крымских татар
Россия продолжает попытки уничтожить народы, не идущие на сотрудничество с ней. Она признает политические партии и различные группировки террористическими организациями, а ее представителей сажает в тюрьму.
В 2022 году они (россияне – 24 Канал) признали батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией и сейчас в местах несвободы находится 25 человек,
– отметил Бариев.
В прошлом году российские власти также впервые обвинили представителей Хизб ут-Тахрир в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
Что известно о Хизбе ут-Тахрире аль-ИсламеЭто международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме.
Цель организации – восстановление справедливого исламского стиля жизни, исламского государства и воплощения в нем исламской системы.
Кроме того, они преследуют крымских татар за диверсии или взрывы в Крыму.
К примеру, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял обвиняется в организации подрыва газовой системы в Симферопольском районе и ему уже объявили приговор до 17 лет лишения свободы,
– рассказал Бариев.
Крымские татары продолжают бороться: последние новости
- 18 мая партизанское движение "Атеш" опубликовало обращение, где вспомнило военные преступления диктатора Иосифа Сталина, которые произошли 79 лет назад Партизаны по движению "Атеш" сказали, что вернутся домой, как это делали и раньше.
- Также 23 июня агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил комплекс связи окупантов. Мужчина "влился" в ряды окупантов и поджег их технику.
- А уже 3 июля партизанское движение заявило, что их агент проник в оккупационную администрацию в Запорожье. Таким образом, это очень облегчает доступ ко всей оперативной информации и сведения о коллаборантах.