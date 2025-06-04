Ситуация на направлении усложняется: может ли Россия захватить Сумы

Карта Deep State сообщает, что оккупанты продвинулись в Сумской области. Они захватили села Андреевка и Водолаги и находятся в 22 километрах от Сум.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что 22 километра от Сум – это уже критическая граница. Украина уже почувствовала первые последствия такого приближения – удар кассетными боеприпасами, осуществленный системой залпового огня "Торнадо" по центру города.

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Какие вероятные дальнейшие шаги россиян

Удар был нанесен не по военным объектам. Даже гипотетически там не было ни военных, ни техники, ни склада. Ударили по гражданским.

"Я предполагаю, что таких ударов будет больше с сокращением дистанции. Отметка в 20 километров открывает для них возможность обстрелов артиллерией, дронами, системами залпового огня. Мое видение такое: дополнительный риск – это попытка россиян обойти город с запада, то есть перерезать дорогу, которая соединяет Сумы с Конотопом. Это северная часть приграничья Украины", – сказал Иван Ступак.

Он также предположил, что россияне могут попытаться выйти к трассе, которая ведет на Киев, чтобы создать условное полуокружение города.

Ступак отметил, что так называемая "буферная зона" – это фейк. Никакой реальной буферной зоны создать невозможно, учитывая то, какое оружие есть у обеих сторон. Чтобы зона действительно выполняла буферную функцию, она должна была бы достигать от 800 до 1000 километров.

Он добавил, что задача России – "завернуть" войну в новую обертку, под новым предлогом. Мол, "мы создаем буферную зону". Впоследствии любую территорию, где находятся российские войска, они могут объявить "российской" и внести в свою Конституцию.

Россиянам ничего не мешает прямо сейчас – условно говоря – включить в состав России Хмельницкую или Тернопольскую области и заявить: "Исконно русские земли". Им действительно ничего не мешает. А в их пропаганде это будет активно использоваться,

– отметил Ступак.

Он предположил, что в дальнейшем Россия, вероятно, будет усиливать давление на город. В таком случае бизнес может начать сворачиваться, люди – выезжать, а налоговые поступления в местный и государственный бюджеты – сокращаться. Это, в свою очередь, может привести к нехватке средств на выплаты военным, закупку боеприпасов и амуниции. В обществе будет расти недовольство властью.

И здесь в игру вступают российские боты, которые начинают "разогревать" ситуацию изнутри: в Facebook, Instagram, Twitter появляются посты якобы "от жителей" Сум – мол, "плохой Владимир Зеленский, нас здесь бросили, денег нет, давайте сбрасывать власть",

– сказал Ступак.

Он отметил, что Россия умеет это делать очень эффективно, и будет прикрываться при этом самими сумчанами.