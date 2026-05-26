Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что фактически Китай сейчас помогает Кремлю усилить истерию, которую тот разгоняет у себя, надеясь, что она охватит украинскую столицу.

Китай хочет стать участником переговоров

Клочок обратил внимание на то, что когда Путин в 2022 году начал полномасштабное вторжение, почему-то со стороны китайского МИД подобных заявлений не звучало и там Россию не призывали остановиться и двигаться дипломатическим путем, как это говорят сегодня в Пекине.

Он убежден, что своим нынешним заявлением Китай подыгрывает России в осуществлении давления на мировое сообщество. По его словам, эти страны имеют очень примитивные надежды. Он добавил, что ему сложно сказать, зачем Пекин пошел на такой шаг, но не исключает, что у него с Кремлем есть ряд тактических договоренностей, чтобы ускорить переговорный процесс в интересах Москвы.

Зеленский на встрече со "слугами народа" заявил о том, что ожидается уменьшение горячей фазы войны или ее прекращение ближе к осени. Сейчас есть факт максимальной эскалации перед предстоящим раундом переговоров с участием европейцев и, возможно, опосредованно даже Китая,

– считает Клочок.

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", именно поэтому китайская сторона присоединилась к информационной войне Путина против всего мира и Украины в частности. Своим заявлением Пекин сегодня утверждает, что Россия намерена бить по Киеву.

"А 24 февраля не то же самое было? К чему эти заявления? Я считаю это заявление очень неудачным для самого Китая, который показывает свое гнилое нутро. Конечно, мы не можем не считаться с тем, что он говорит. Я много говорил с коллегами о факторе Китая в российско-украинской войне. Есть мнения о том, что надо формировать позицию с Пекином. У нас большая зависимость от торговли с ним, а у россиян она тотальная", – констатировал Клочок.

Подытоживая, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" выразил убеждение, что Китай заинтересован сесть за стол переговоров по российско-украинской войне вместе с Европой и США.

Заметьте! Сейчас Европа размышляет над тем, кто ее мог бы представлять за столом переговоров. Среди кандидатур экс-глава Европейского центробанка и бывший премьер Италии Марио Драги, который ни разу не виделся с Путиным. Также вероятным переговорщиком может стать бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, который хорошо знаком с российским диктатором и когда-то играл с ним в хоккей. В числе кандидатур – нынешний президент Финляндии Александр Стубб, которого могут одобрить США, поскольку Трамп имеет с ним хорошие отношения.

Китай не хочет ни поражения, ни победы России

Напомним, ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин высказал мнение, что Си Цзиньпин действует исключительно в рамках своих интересов и имеет выгоду как от Украины, так и от России. По его словам, не стоит питать надежды, что Китай может присоединиться к завершению войны в Украине, потому что она ему играет на пользу.

Пендзин констатировал, что для Украины Китай является ключевым торговым партнером, именно от него поставляются элементы для производства украинских дронов, а в Россию Китай продает товары двойного назначения.