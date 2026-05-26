Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що фактично Китай зараз допомагає Кремлю посилити істерію, яку той розганяє у себе, сподіваючись, що вона охопить українську столицю.

Китай хоче стати учасником переговорів

Клочок звернув увагу на те, що коли Путін у 2022 році почав повномасштабне вторгнення, чомусь з боку китайського МЗС подібних заяв не лунало і там Росію не закликали зупинитися і рухатись дипломатичним шляхом, як це кажуть сьогодні в Пекіні.

Він переконаний, що своєю нинішньою заявою Китай підіграє Росії у здійсненні тиску на світову спільноту. З його слів, ці країни мають дуже примітивні сподівання. Він додав, що йому складно сказати, навіщо Пекін пішов на такий крок, але не виключає, що у нього з Кремлем є низка тактичних домовленостей, аби прискорити переговорний процес в інтересах Москви.

Зеленський на зустрічі із "слугами народу" заявив про те, що очікується зменшення гарячої фази війни або її припинення ближче до осені. Наразі є факт максимальної ескалації перед майбутнім раундом переговорів за участю європейців і, можливо, опосередковано навіть Китаю,

– вважає Клочок.

Зі слів керівника Центру громадської аналітики "Вежа", саме тому китайська сторона долучилась до інформаційної війни Путіна проти всього світу і України зокрема. Своєю заявою Пекін сьогодні стверджує, що Росія має намір бити по Києву.

"А 24 лютого не те саме було? До чого ці заяви? Я вважаю цю заяву дуже невдалою для самого Китаю, який показує своє гниле нутро. Звісно, ми не можемо не рахуватися з тим, що він говорить. Я багато говорив з колегами про фактор Китаю у російсько-українській війні. Є думки про те, що треба формувати позицію з Пекіном. В нас велика залежність від торгівлі з ним, а в росіян вона тотальна", – констатував Клочок.

Підсумовуючи, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" висловив переконання, що Китай зацікавлений сісти за стіл переговорів щодо російсько-української війни разом з Європою і США.

Зауважте! Нині Європа роздумує над тим, хто її міг би представляти за столом переговорів. Серед кандидатур ексголова Європейського центробанку і колишній прем'єр Італії Маріо Драгі, який ні разу не бачився з Путіним. Також ймовірним перемовником може стати колишній президент Фінляндії Саулі Нійністе, який добре знайомий з російським диктатором та колись грав з ним у хокей. В числі кандидатур – нинішній президент Фінляндії Александр Стубб, якого можуть схвалити США, оскільки Трамп має з ним добрі відносини.

Китай не хоче ні поразки, ні перемоги Росії

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив думку, що Сі Цзіньпін діє виключно в межах своїх інтересів і має вигоду як від України, так і від Росії. З його слів, не варто плекати надії, що Китай може долучитися до завершення війни в Україні, бо вона йому грає на користь.

Пендзин констатував, що для України Китай є ключовим торгівельним партнером, саме від нього постачаються елементи для виробництва українських дронів, а в Росію Китай продає товари подвійного призначення.