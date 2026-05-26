Про це речниця МЗС КНР Мао Нін розповіла на брифінгу для ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Про евакуацію дипломатів свого посольства з Києва вона не казала.

Дивіться також Це вигідно Китаю: чому Сі може змусити Путіна закінчити війну

Що сказали у Китаї?

Пекін прокоментував нові погрози Москви атакувати Київ ракетами та дронами. Дипломатка без особливої конкретики закликала "всі сторони" утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – 24 Канал) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту,

– заявила Мао Нін.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Українські журналісти запитали, чи піддасться Китай на шантаж з Кремля та чи планує евакуацію працівників свого посольства з Києва. Речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посольство КНР було одним з небагатьох, які лишились у столиці й лише в березні евакуювалося до Львова.

Китай зберігає "нейтралітет" щодо російсько-української війни, не визнає Росію агресором та повністю відсторонився від міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій. КНР постійно закликає обидві країни до деескалації, припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту. Москва ігнорує ці заяви та продовжує агресивну війну проти мирного населення в той час, як Пекін воліє не помічати цього.

Що передувало заяві Китаю?

Уночі 24 травня російські війська масовано атакували Київ. У місті – великі руйнування та пожежі внаслідок обстрілу. Станом на 25 травня внаслідок ворожих ударів постраждала 91 людина. Серед них троє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє з них – у тяжкому стані.

Опісля країна-агресорка продовжує погрожувати Україні новими ударами, зокрема по Києву. Вороже МЗС закликало громадян іноземних держав якомога швидше покинути українську столицю.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців подбати про свій психологічний стан на тлі масованих атак Росії, зокрема по Києву. Він заявив, що мешканцям столиці треба готуватись до нових руйнувань від обстрілів.