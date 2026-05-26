Об этом пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин рассказала на брифинге для СМИ, сообщает Укринформ. Об эвакуации дипломатов своего посольства из Киева она не говорила.

Что сказали в Китае?

Пекин прокомментировал новые угрозы Москвы атаковать Киев ракетами и дронами. Дипломат без особой конкретики призвала "все стороны" воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины – 24 Канал) является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта,

– заявила Мао Нин.

Украинские журналисты спросили, поддастся ли Китай на шантаж из Кремля и планирует ли эвакуацию работников своего посольства из Киева. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину посольство КНР было одним из немногих, которые остались в столице и только в марте эвакуировалось во Львов.

Китай сохраняет "нейтралитет" в отношении российско-украинской войны, не признает Россию агрессором и полностью отстранился от международных усилий, направленных на прекращение боевых действий. КНР постоянно призывает обе страны к деэскалации, прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Москва игнорирует эти заявления и продолжает агрессивную войну против мирного населения в то время, как Пекин предпочитает не замечать этого.

Что предшествовало заявлению Китая?

Ночью 24 мая российские войска массированно атаковали Киев. В городе – большие разрушения и пожары в результате обстрела. По состоянию на 25 мая в результате вражеских ударов пострадал 91 человек. Среди них трое детей. В стационарах сейчас находится 31 раненый. Трое из них – в тяжелом состоянии.

После этого страна-агрессор продолжает угрожать Украине новыми ударами, в частности по Киеву. Враждебный МИД призвал граждан иностранных государств как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев позаботиться о своем психологическом состоянии на фоне массированных атак России, в частности по Киеву. Он заявил, что жителям столицы надо готовиться к новым разрушениям от обстрелов.