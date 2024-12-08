Россия прикрывала операцию по спасению диктатора, – ГУР при исчезновении с радаров самолета Асада

Утром сообщалось о том, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, убегая из Сирии. В ГУР назвали это дезинформацией от России.

Утром сирийские повстанцы захватили Дамаск. Как раз в это время, писали в СМИ, Башар Асад на самолете Ил-76Т покинул столицу. Вдруг борт совершил резкий поворот, несколько минут летел в обратном направлении, после чего скрылся с радаров недалеко от города Холм. Это событие спровоцировало слухи о том, что сирийский диктатор мог погибнуть, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Нетаньяху приказал израильским военным захватить буферную зону в Сирии

Бегство Асада спланировала Россия

Впрочем, в ГУР назвали информацию о возможной авиакатастрофе самолета Асада дезинформацией. Ее Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

– объяснили в разведке.

Также в ГУР рассказали, что российские военные продолжают торопливо упаковываться и бежать из Сирии. Одними из первых дали драпака провальный генерал Сергей Кисель и новоназначенный командующий группировкой войск России в Сирии генерал Александр Чайко.

Ранее разведчики заявили о бегстве российских кораблей с военно-морской базы в Тартусе. Для вывоза всего своего вооружения оккупанты привлекли дополнительные корабли, в том числе из состава балтийского флота государства-агрессора.

К слову, в Москве прокомментировали свержение режима Асада. Там заявили, что сирийский диктатор покинул пост президента и покинул страну по договоренностям с оппозицией. К переговорам с повстанцами привлечена была и Россия, отметили в МИДе страны-агрессорки.

В большинстве стран ЕС радостно восприняли известие о бегстве Асада. В Украине заявили, что судьба Асада – логический конец для диктаторов, которые возлагаются на Путина.

В ЦПД в это время проанализировали, что основная причина фиаско России в Сирии – уничтожение кремлевским диктатором Путиным Пригожина и группы Вагнер как таковой.