Заставляют их сесть, – полковник запаса объяснил, как средства РЭБ могут приземлять БПЛА

Есть информация, что вражеские беспилотники "Шахед", которые оккупанты запускают в Украину, все чаще приземляются невредимыми. Возможно, у украинских защитников появились новые системы радиоэлектронной борьбы.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, это могут быть РЭБ от западных партнеров или украинские разработки.

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РЭБ приземляют "Шахеды"

Роман Свитан отметил, что приземлять "Шахеды" невредимыми могут средства РЭБ. Еще в прошлом году Украина просила такие РЭБ у партнеров. Или это могут быть украинские разработки. У нашего государства достаточно серьезная инженерно-техническая база для подготовки и разработки таких систем.

Посадить любой беспилотник, если у него нет искусственного интеллекта, возможно системой РЭБ. Предположим, отсечь его от определенных управляющих сигналов или наоборот– выйти в эти сигналы мощностью, пережав управляющие станции. Уже с помощью нашего управления его заставить сесть,

– объяснил он.

Это могут беспилотники разного уровня. В частности, "Шахеды". Они также идут по связям со спутниками, выходят на определенную точку. Входя в систему управления "Шахедами", передавая ложные сигналы, их можно приземлить по высоте.

"Вопрос, в каком виде. У них все-таки на большинстве "Шахедов" стоят ударные взрывчатки. При ударе о землю они в основном взрываются. Если "Шахед" не взорвался, может быть такой вариант, что стоит еще и временная взрывчатка внутри",– сказал военный эксперт.

Поэтому у украинских саперов очень мало времени обезвредить этот боеприпас. Боевая часть "Шахеда"– 40 килограммов. Она может взорваться в любой момент.

"Шахеды" нам очень нужны и важны, чтобы понимать, из чьей элементной базы они собраны, где и попытаться им противодействовать. Это для следующего этапа управления системой РЭБ, чтобы понимать, какая динамика улучшения системы управления "Шахедом", чтобы успеть за этой динамикой,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

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