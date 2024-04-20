Россия прячет свои ракетоносители: куда враг перемещает флот

Появилась информация о перемещении российских ракетоносителей в Каспийское море. Россия опасается украинских атак на Черноморский флот.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что по состоянию на последнюю неделю перемещения российских кораблей не происходило. Однако, возможно, продолжаются приготовления к перемещению кораблей класса "корвет". Он отметил, что их могут перебросить через Волго-Донской канал из Черного моря в Каспийское.

Смотрите также Настоящая проблема путинских кораблей – технические неисправности: впечатляющая статистика

Чего боится Россия

Андрей Рыженко отметил, что недавно в Черное море прибыл корвет "Каракурт" на замену корвета "Аскольд", который Украина очень серьезно повредила ракетным ударом 2023 года.

В бухте в Новороссийске корабли оккупантов, по его мнению, в относительной безопасности. Там усилили ПВО.

OSINT аналитики на прошлой неделе обнародовали достаточно новые фото, где 8 корветов пришвартованы у причала в Новороссийске. В Черном море есть 9 носителей "Калибров", из которых 3 подводных лодки и 6 кораблей,

– сказал Рыженко.

Он сообщил, что в Каспийском море размещены 4 корвета, которые могут нести ракеты "Калибр". Сейчас они в боевой готовности.

Если подтвердится переход кораблей в Каспийское море, то это серьезный признак того, что россияне боятся украинских атак даже в Новороссийске. Они рассматривают отдельные планы передислокации своих кораблей в случае применения Украиной ракет увеличенной дальности или самолетов F-16,

– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Украина уничтожает российские корабли