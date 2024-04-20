Россия прячет свои ракетоносители: куда враг перемещает флот
Появилась информация о перемещении российских ракетоносителей в Каспийское море. Россия опасается украинских атак на Черноморский флот.
Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что по состоянию на последнюю неделю перемещения российских кораблей не происходило. Однако, возможно, продолжаются приготовления к перемещению кораблей класса "корвет". Он отметил, что их могут перебросить через Волго-Донской канал из Черного моря в Каспийское.
Смотрите также Настоящая проблема путинских кораблей – технические неисправности: впечатляющая статистика
Чего боится Россия
Андрей Рыженко отметил, что недавно в Черное море прибыл корвет "Каракурт" на замену корвета "Аскольд", который Украина очень серьезно повредила ракетным ударом 2023 года.
В бухте в Новороссийске корабли оккупантов, по его мнению, в относительной безопасности. Там усилили ПВО.
OSINT аналитики на прошлой неделе обнародовали достаточно новые фото, где 8 корветов пришвартованы у причала в Новороссийске. В Черном море есть 9 носителей "Калибров", из которых 3 подводных лодки и 6 кораблей,
– сказал Рыженко.
Он сообщил, что в Каспийском море размещены 4 корвета, которые могут нести ракеты "Калибр". Сейчас они в боевой готовности.
Если подтвердится переход кораблей в Каспийское море, то это серьезный признак того, что россияне боятся украинских атак даже в Новороссийске. Они рассматривают отдельные планы передислокации своих кораблей в случае применения Украиной ракет увеличенной дальности или самолетов F-16,
– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.
Украина уничтожает российские корабли
- Враг оттягивает свои корабли все дальше с надеждой, что до них не доберутся морские дроны-камикадзе. Подразделение Group 13 ГУР МО совместно с бойцами СБУ, ВМС и Воздушными силами продолжают уничтожать вражеский Черноморский флот.
- Черноморский флот России с начала полномасштабной войны стремительно теряет свои корабли. Из-за потери флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в районе Черного моря постоянно присутствуют российские самолеты.
- Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что конечной целью нашего государства является полное отсутствие российских военных кораблей в Азовском и Черноморском регионах.