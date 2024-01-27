Вызов очень серьезный, – военный эксперт сказал, какой наступательный ресурс у России

Россия продолжает попытки наступления на позиции украинских военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В таких условиях решающим на поле боя станет то, какая из стран будет иметь больше ресурсов для ведения войны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что Украина нуждается в усилении международной военной помощи для противодействия агрессору.

Смотрите также 50 боестолкновений в сутки: Россия значительно усилила штурм и наступление на Таврическом направлении

Украину ждет война ресурсов

Путин уже не раз публично озвучивал, что в войну против Украины вовлечено 600 тысяч российских солдат. Хотя по оценке украинских разведчиков, оккупационная группировка противника составляет 462 тысячи военных и 35 тысяч бойцов росгвардии.

"Но в любом случае, нынешняя война в первую очередь является войной ресурсов. Поэтому ход событий на поле боя будет определяться не только ресурсными возможностями российских оккупационных сил, но и ресурсными возможностями Сил обороны", – отметил Селезнев.

К сожалению, спрогнозировать диспозицию сил в этом противостоянии крайне непросто из-за сложных внутриполитических процессов в США, где Конгресс уже более 3 месяцев не может принять выделение средств для военной помощи Украине. И в этой ситуации крайне важно, чтобы 1 февраля страны ЕС согласовали для Украины предоставление военно-технической помощи.

"Вызов очень серьезный. Война продолжается, интенсивность боевых действий, несмотря на зимние условия, не утихает, а значит нам (Силам обороны – 24 Канал) нужны ресурсы. Это артиллерия, бронетехника, боеприпасы, а также высокоточные дальнобойные ракеты для разрушения вражеских инфраструктурных объектов", – подчеркнул военный эксперт.

Важно также бить по производственным мощностям России, потому что российский ВПК способен в достаточных количествах производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому Силам обороны важно разрушить ресурсную базу агрессора.

Какое оружие готовятся предоставить Украине западные партнеры