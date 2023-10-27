Люди Януковича пытаются договориться с Россией от имени Украины, – СНБО
Россия придумала новую тактику в продвижении мирных переговоров с Украиной на международной арене. Украинские чиновники предупреждают, что тех, кто будет сотрудничать с агрессором в этом направлении, ждет неотвратимое наказание.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник в очередной раз подчеркнул, что позиция Украины относительно невозможности мирных переговоров с агрессором остается в силе.
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Новая стратегия Москвы по переговорам
Россия пытается продвигать идею переговоров. И для этого Кремль использует лояльных к себе граждан Украины, работавших в прошлом в его интересах.
Сейчас есть такое выражение "переговоры второго трека", в которых граждане Украины встречаются с россиянами якобы от имени нашего государства. Среди них есть люди, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, занимались Харьковскими соглашениями и работали на Януковича, возглавляя институты определенных исследований,
– рассказал Данилов.
Несмотря на то, что такие люди не имеют права представлять Украину на международных площадках, они сотрудничают с россиянами на публичных встречах в нейтральных к России странах. Главным образом – с целью лоббирования "перемирия" с агрессором.
Назвать конкретные фамилии симпатиков России секретарь СНБО отказался.
Возможны ли сегодня переговоры с Россией
Говоря о возможности переговоров с агрессором, нужно помнить, что им будет предшествовать целый ряд юридических процедур. В частности:
- президент должен одобрить состав переговорной группы и предоставить ей директивы относительно того, какой позиции на этих переговорах придерживаться;
- нужно отменить решение СНБО о запрете переговоров с Россией на время, пока ее возглавляет Владимир Путин.
"Мне сложно представить, кто возьмет на себя политическую ответственность за все то, что совершила эта мерзость, которая убила более 500 украинских детей и продолжает убивать и калечить наших граждан", – отметил секретарь СНБО.
Алексей Данилов о переговорах с Россией: смотрите видео
В то же время Данилов убежден, что президент России должен ответить за совершенные преступления и что наказание за них неизбежно.
Переговоры Украины и России: последняя информация
- Украина пыталась договориться с агрессором о прекращении огня в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако Россия предъявляла нереалистичные требования и отказывалась в таком случае выводить свои войска из оккупированных территорий Украины.
- В то же время, позиция власти и украинского народа относительно возможности переговоров с агрессором изменилась после разоблачения геноцидальных действий российских военных в Буче. Законодательно позиция об отказе от переговоров с оккупантами была оформлена в октябре 2022 года.
- В то же время после начала украинского наступления на Юге Россия активизировала свои усилия по пропаганде "мира". Главная мотивация врага – получить передышку и восстановить утраченный военный потенциал для последующих захватнических действий. Украина отлично понимает этот план и активно ему противодействует.