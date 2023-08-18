Давление будет усиливаться: какой может быть план у Кремля по войне в Украине

Россия проигрывает на фронте, а потому Кремль может пытаться давить на Украину через Запад для мирных переговоров. И это давление может усиливаться.

Такое мнение 24 Каналу предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Россия может тянуть время, чтобы препятствовать работе украинских Сил обороны на Юге и таким образом перевести в политическую плоскость решение вопроса для себя – это желанная цель Кремля.

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Зачем Кремлю переговоры

Украинские защитники тяжело отвоевывают каждый метр оккупированной территории. И будут продолжать это делать. Этот процесс может достичь критических точек для России, в том числе на Юге. Поэтому чтобы не ждать – оккупанты хотят переговоров.

"Ведь в таком случае невозможно будет говорить о "неуспешности" контрнаступления, о чем Кремль постоянно заявляет в лице самого Путина", – отметил правозащитник.

Марк Фейгин о возможных планах Кремля: смотреть видео

Противодействием предполагаемым планам оккупантов должно быть продолжение работы на фронте. Тогда западные партнеры будут видеть, что Украина может добиться результатов военными целями без всяких переговоров.

Я думаю, осенью будет усилено это давление (переговоров – 24 Канал). Надо ждать результатов ВСУ,

– добавил Фейгин.

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