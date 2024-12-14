До 20 штук каждые 15 минут: способности России изготавливать химическое оружие шокируют

Оккупанты способны производить много химических гранат слезоточивого действия. За 15 минут они успевают сделать до 20 таких боеприпасов. Конечно, в боях нельзя использовать такое оружие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV. Недавно в Силах обороны Юга рассказали, как враг забрасывает отравляющие вещества в блиндаж.

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Какое химическое оружие использует Россия

Россияне развернули мощности для производства газовых гранат слезоточивого действия типа РГ-Во, что расшифровывается как "Ручная граната – Вещество отравляющее". Это произошло более года назад.

Детали во время брифинга сообщил Артем Власюк, начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки.

Каждые 15 минут Российская Федерация производит около 15-20 новых гранат РГ-Во при имеющихся мощностях,

– сказал он.

Интересно, что сейчас агрессор воздерживается от применения боевых отравляющих веществ летального, термобарического, общеядовитого или кожнонарывного действия, которые занесены в списки Конвенции о запрещении химического оружия. Это, конечно же, делается не из гуманитарных соображений: враг не хочет создавать себе проблемы с опровержением обвинений в применении химического оружия. Поэтому химоружия в его классическом виде сейчас на фронте нет.

Заметьте! Дмитрий Лиховой недавно объяснял, что РГ-Во – не классическое химическое оружие. Это средство борьбы с беспорядками, другими словами, слезоточивые гранаты спецназовцы бросают в протестующих, чтобы остановить их. Действующее вещество в таких гранатах – хлорацетофенон.

Артем Власюк подчеркнул: поскольку известно, какие вещества используют оккупанты, то легко доказать факты применения таких веществ. Но враг может модифицировать средства борьбы с беспорядками, добавив туда еще более опасные вещества.

В ноябре зафиксировано 166 случаев применения газовых гранат на фронте, в октябре было больше.