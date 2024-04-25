Россия производит больше оружия, чем ей нужно на войне, и уже заполняет склады, – Писториус

Министр обороны Германии рассказал, что россияне производят больше оружия, чем нуждаются на войне в Украине. По его словам, Кремль наполняет склады.

Борис Писториус рассказал, что сейчас военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.

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Что говорит Германия о выработке оружия Россией

С увеличением расходов на вооружение и порядком военной экономики значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады,

– сказал немецкий министр.

Он также предостерег относительно дальнейших амбиций диктатора Владимира Путина.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", – объяснил Борис Писториус.

Германия предупреждала об угрозе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась. Ведь Кремль производит в 10 раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в ВСУ. Министр объяснил, что россиян остановит только единый фронт всей Украины и всех ее партнеров.