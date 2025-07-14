Будет вторая волна в августе, – полковник запаса предположил, к чему усиленно готовится Россия

Россияне будут продолжать летнюю наступательную кампанию. Наступление у них получилось "смазанное", ведь часть резервов была сожжена перед 9 мая, выполняя политический заказ Путина. Украине надо готовиться, ведь информация о том, что якобы российское наступление истощилось, не соответствует действительности.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, озвучив, что как таковое это наступление еще не начиналось, потому что то, что происходит сейчас, по его мнению – это подготовительная операция, разведка боем, прощупывание слабых мест украинской обороны.

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Какая задача остается перед россиянами?

По мнению военного эксперта, надо усиливать ВСУ и ставить в строй силовиков. По его словам, другого варианта нет. Он рассказал, что россияне уже подошли к Константиновке, пытаются ее окружить, уже практически окружают Мирноград с задачей выйти потом на Родинское. Таким образом они будут пытаться перерезать еще одну трассу из Доброполья на Покровск.

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Будет вторая волна в августе. Для нас очень важно не допустить второй волны наступления, надо уничтожить все российские НПЗ, все запасы топлива у россиян. Ведь наступать без техники и большого количества топлива невозможно,

– отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что россияне уже захватили полностью Луганскую область, вытеснили ВСУ из последнего там населенного пункта – Белогоровки. Далее перед ними остается задача захватить полностью Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области.

Свитан подытожил, что россияне будут в дальнейшем пытаться выполнить поставленные Кремлем задачи, хочет этого Трамп или нет, потому что Путин уже вложился в это миллионами долларов. Полковник запаса ВСУ добавил, что ряд процессов уже запущен и остановить их невозможно.