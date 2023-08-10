Самоубийцы или сошли с ума: зачем России открывать фронт против НАТО

Литва и Польша усиливают свои границы на фоне провокаций от Беларуси и России. Кремль пытается проверить НАТО на прочность. И это – неприятный "звоночек".

Такое мнение 24 Каналу выразил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, отметив, что ситуация действительно серьезная. Не стоит исключать вариант, что мир вообще находится накануне Третьей мировой войны. Хотя варианты развития событий могут быть и не столь катастрофическими.

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В России есть опыт во внедрении гибридных военных кампаний. А сейчас Кремль пытается испытать НАТО на крепость. И здесь не нужно давать слабинку.

Сейчас идет первый этап проверки НАТО на прочность. Насколько Североатлантический альянс готов своевременно и в политическом контексте единственно реагировать на угрозы от террористического режима России. Как только у них будут подозрения, что НАТО – бутафорная организация, они могут создать не только провокации на границе Литвы и Польши, но и применить агрессивные действия,

– считает Антонюк.

Как Альянс должен отреагировать на провокации России и Беларуси

Как отметил Антонюк, сейчас нет никаких оснований говорить, что и Литва, и Польша могут спокойно выдохнуть и расслабиться по поводу потенциальной угрозы со стороны России. Оккупанты попытаются совершить точечные провокации, чтобы проверить реакцию НАТО.

Сомнительно, что Россия действительно готова к ведению еще одного фронта. Но создать провокацию или щекотать нервы вполне способна. Это может быть поднята авиация с фальш-целями, которые могут выдаваться за ядерное оружие или что-то другое. Одна из причин такого поведения – заставить Украину и Запад сесть за переговоры с Россией.

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В этом случае НАТО должно жестко реагировать на различные провокации. Особенно странными были действия Польши на белорусские вертолеты, нарушившие границу страны. Когда-то в похожей ситуации Турция просто взяла и сбила российский самолет. И ничего страшного не произошло.

Любую сдержанность в России считают слабостью. А зачем Россия все это делает? Рацио здесь одно – к 2036 году выйти на границу бывшего СССР через аннексии и создания союзных государств. Нужно, чтобы западные партнеры перестали оценивать заявления, объявляемые в Кремле как бутафорию, а стали оценивать это как угрозу. Союзники должны действовать на шаг вперед. Потому что дипломатия – не для России,

– отметил Антонюк.

Напряженность на границах Польши и Литвы: коротко