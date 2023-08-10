Таку думку 24 Каналу висловив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, зауваживши, що ситуація дійсно серйозна. Не варто відкидати варіант, що світ взагалі перебуває напередодні Третьої світової війни. Хоча варіанти розвитку подій можуть бути і не настільки катастрофічними.

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Росія має досвід у впровадженні гібридних воєнних кампаній. А зараз Кремль намагається випробувати НАТО на міцність. І тут не потрібно давати слабинку.

Зараз йде перший етап випробовування НАТО на міцність. Наскільки Альянс готовий своєчасно та в політичному контексті єдино реагувати на загрози від терористичного режиму Росії. Як тільки у них будуть підозри, що НАТО – бутафорна організація, то вони можуть створити не лише провокації на кордоні Литви та Польщі, але й застосувати агресивні дії,

– вважає Антонюк.

Як Альянс мав би відреагувати на провокації Росії та Білорусі

Як наголосив Антонюк, зараз немає жодних підстав говорити, що і Литва, і Польща можуть спокійно видихнути та розслабитися щодо потенційної загрози з боку Росії. Окупанти спробують робити точкові провокації, щоб перевірити реакцію НАТО.

Сумнівно, що Росія дійсно готова до ведення ще одного фронту. Але створити провокацію чи лоскотати нерви цілком здатна. Це можуть бути піднята авіація із фальш-цілями, які можуть видаватися за ядерну зброю або щось інше. Одна з причин такої поведінки – примусити Україну та Захід сісти за переговори з Росією.

Дивіться розмову з Олександром Антонюком на ютубі 24 Каналу

У цьому випадку НАТО мало б жорстко реагувати на різні провокації. Особливо дивною були дії Польщі на білоруські вертольоти, які порушили кордон країни. Колись у схожій ситуації Туреччина просто взяла та збила російський літак. І нічого страшного не сталося.

Будь-яку стриманість в Росії вважають слабкістю. А навіщо Росія все це робить? Раціо тут одне – до 2036 року вийти на кордон колишнього СРСР через анексії та створення союзних держав. Потрібно, щоб західні партнери перестали оцінювати заяви, які оголошують в Кремлі, як бутафорію, а почали оцінювати це як загрозу. Союзники мають почати діяти на крок вперед. Бо дипломатія – не для Росії,

– зазначив Антонюк.

Напруженість на кордонах Польщі та Литви: коротко