Последняя крупная операция россиян: Зеленский заявил, что Путин провалил дедлайн захвата Бахмута
Российские военные еще раз не выполнили задачу, которую перед ним поставило военно-политическое руководство. Оккупационные войска России не смогли захватить Бахмут.
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Россия не смогла захватить Бахмут в установленный Путиным дедлайн. Речь идет о "Дне победы" в России на 9 мая, пишет 24 Канал.
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Россия хотела взять Бахмут до 9 мая
Глава государства связывает увеличение ракетных обстрелов Украины в последние недели с тем, что военно-политическому руководству России нужно что-то "продавать своему обществу, потому что побед никаких нет".
Он отметил, что в России есть "прожорливое общество", которое поддерживает те или иные радикальные действия, а также радуется смертям мирных украинцев.
По словам Зеленского, можно сделать вывод, что Россия хотела захватить Бахмут до 9 мая, чтобы продать эту "победу" своему обществу. Президент подчеркнул, что это была последняя важная операция оккупантов.
Бахмут продать не получилось, потому что не получилось его захватить. Это была последняя у них такая действительно важная операция к 9 мая успеть это сделать,
– сказал глава государства.
Отметим, что бои за Бахмут продолжаются почти год. Интенсивные противостояния между оккупантами и украинскими войсками начались осенью 2022 года.
Какая ситуация в Бахмуте
- Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 мая в Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут.
- Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Часового Яра. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино.
- Аналитики DeepState информируют, что продолжаются бои между Силами обороны Украины и российскими войсками за западную часть Бахмута. России удается удерживать захваченные позиции и идти вперед ценой безумных потерь.
- По данным ВСУ, за 9 месяцев Россия потеряла на Бахмутском направлении около 100 тысяч военных.