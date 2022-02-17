Россия проведет военные учения в Каспийском море

Россия проведет плановые командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря. Отмечается, что участие в них будут принимать 20 боевых кораблей.

По информации ведомства, суда Каспийской флотилии уже вышли из пункта базирования Махачкала. Экипажи кораблей будут выполнять учебно-боевые задачи по различным вводным, которые будут поступать из командного пункта.

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Что делать на учениях

Экипажи артиллерийских катеров и тральщиков будут отрабатывать в открытом море задачи противоминного обеспечения и противоподводно-диверсионной обороны кораблей и катеров во время стоянки на рейде. В то же время военные моряки будут искать мины и уничтожать их из штатного вооружения.

Кроме того, тактические корабельные группы флотилии будут отрабатывать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя. Также будут выполнять практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Какие судна отправились на учения

Морской ордер – регламентированное по направлениям, интервалам и дистанциям взаимное расположение кораблей и авиации, которая с ним работает, при выполнении задания. Может быть боевым или походным.

Всего в учениях принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии. Среди них:

ракетный корабль;

малые ракетные корабли;

малые артиллерийские корабли;

базовые тральщики;

катера;

судна обеспечения.

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Учения входят в план подготовки ВС России

Отмечается, что в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России на 2022 год – в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Как говорится на сайте, эти учения охватывают акватории морей, прилегающих к России, и даже оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию привлекли более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Окончание российско-белорусских учений

В Минобороны страны-агрессора 15 февраля сообщили о завершении ряда военных учений. По их словам, часть контингента возвращается в места дислокации. Однако пока не говорится о полном завершении мероприятий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление. Он уточнил, когда именно сможет поверить России.

В то же время в Пентагоне заявили, что Россия стянула дополнительные войска к нашим границам. Отмечается, что их количество увеличилось и на территории Беларуси.

Тем временем 16 февраля в Беларуси развернули понтонный мост через реку Припять. Он расположен в 4 километрах от границы с Украиной.

В этот же день СМИ государства-агрессора опубликовали видео, на котором российские танки якобы отъезжают от нашей границы. Однако на кадрах невозможно установить местоположение техники.

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