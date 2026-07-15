Россия провела атаку на Одессу ракетами: есть погибшие и пострадавшие

Утром в среду, 15 июля, российские войска провели очередную атаку на Одессу. К сожалению, в результате вражеского ракетного удара по городу есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Каковы последствия российского удара по Одессе?

В результате ракетного удара по Одессе есть жертвы: по состоянию на 07:47 известно о трех погибших. По данным МВА, еще трое человек получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также были повреждены жилые дома. Как сообщил Сергей Лысак, в настоящее время все дальнейшие подробности выясняются.

Воздушная тревога в Одессе и окрестностях была объявлена в 06:56 – тогда же Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в акватории Черного моря в направлении Одессы.

Взрывы в городе прогремели около 06:59.

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Напомним, вечером 14 июля российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по морскому коридору в Черном море. В результате вражеской атаки погиб капитан одного из судов, а экипаж в составе 11 человек был эвакуирован на берег.

Также было поражено гражданское судно под флагом Маршалловых островов, на борту вспыхнул пожар. В результате удара погибли два человека.