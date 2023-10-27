"Могу открыть тайну"․ Большое интервью с Алексеем Даниловым

Россия устраивает представления с ядерными тренировками, чтобы попугать мир, хотя и не совсем удачные. В то же время, некоторые лица пытаются вести незаконные переговоры с врагом от имени Украины.

Россия устраивает спектакли с ядерными тренировками, чтобы устрашить мир, хотя и не совсем удачные. В то же время, некоторые лица пытаются вести незаконные переговоры с врагом от имени Украины.

Кто стоит за так называемыми "переговорами" и имеет ли это влияние на западных партнеров – в большом интервью 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Больше интересных деталей читайте дальше в материале.

Люди Януковича пытаются договориться с Путиным от имени Украины

Более двух недель россияне пытаются штурмовать Авдеевку. Есть обострение на Лиманско-Купянском направлении. Благодаря мужеству наших бойцов они не могут продвинуться вперед. По вашему мнению, каковы на этом этапе войны главные цели россиян? Чего они сейчас пытаются добиться?

В России это не секрет. У них задача одна, она проста – уничтожение нашей страны, уничтожение украинцев. Их Гитлер – нынешний Владимир Путин официально заявил, что они считают, что такой нации не существует, страны такой не существует.

Для этого они не меняют своих намерений, начиная с определенного периода. И это не 24 февраля 2022 года, это старая история. Первая попытка была при еще Леониде Кучме (президент Украины в 1994 – 2005 годах – 24 Канал). Когда была ситуация на Тузле.

Конфликт на Тузле 29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы через Керченский пролив до украинского острова Тузла. Однако официально не согласовала это строительство с украинской стороной.



В это время российские пропагандисты начали информационную войну против Украины, чтобы проверить реакцию нашей власти, общества и международного сообщества на потенциальный территориальный конфликт страны-агрессора.

Благодаря мужеству наших пограничников, заместителя главы пограничной службы генерал-полковника Михаила Коваля, который, кстати, до сих пор в строю, украинцы дали первый отпор.

Затем последовали попытки захвата нашего государства в 2004 году из-за выборов своего представителя России. Мы очень хорошо помним эти события. Затем в 2010 году они смогли захватить наше государство, ведь это был именно политический захват нашей страны.

Однако у народа хватило мудрости прекратить это. Затем уже был февраль 2014-го, а 24 февраля 2022 года они уже перешли в "окончательную фазу", как они считают.

Полное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

Ведь иначе они уже не могли решить этот вопрос. И мы сейчас имеем ситуацию, связанную с тем, что они не меняют своих намерений. Это уничтожение нас физически, и это надо понимать.

От Йенса Столтенберга и нескольких европейских политиков звучит такое мнение, и у нас в Офисе Президента это говорят, что якобы Путин стремится и сейчас пытается заморозить эту войну. Как это вообще можно сделать, и как он хочет это делать?

У россиян есть понимание, что у них нет возможности побороть нас военным путем. Они стираются, как старые ботинки, нашими Вооруженными Силами, и потому имеют большое желание взять тайм-аут. Они сейчас пытаются разными путями коммуникации наладить такую ситуацию и взять паузу, ведь у них не все хорошо.

Сейчас есть такое выражение – "переговоры второго трека". В которых якобы с нашей стороны граждане Украины "представляют" нашу страну.

В это "бандформирование", поскольку они не имеют никакого права представлять Украину, входят люди – наши дипломаты, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, Харьковскими соглашениями. Занимались большим соглашением с россиянами, если не ошибаюсь, с 31 мая 1997 года. Те же люди, они никуда не делись.

Будапештский меморандум – международное соглашение между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях безопасности нашему государству в связи с обретением им неядерного статуса. Подписан 5 декабря 1994 года.

Харьковские соглашения – договоренности между Украиной и Россией, согласно которым пребывание Черноморского флота в Крыму продлили до 2042 года. Подписано 21 апреля 2010 года в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым.

Там еще в подкреплении те люди, которые работали на Януковича, возглавляли институты определенных исследований в нашей стране. Эти люди сейчас ездят в Тель-Авив, Стамбул, другие страны. Встречаются с россиянами и болтают что-то якобы от имени нашей страны.

Эти деятели в полосатых купальниках не имеют никакого отношения к нашей стране. Не имеют права выступать от имени нашей страны. Чтобы не случилось так, чтобы они на 111 статью (наказание за государственную измену – 24 Канал) себе наговорили во время таких встреч.

Насколько легитимны вообще такие встречи? Для чего это делается? Зачем это людям?

Выполняют задачи России, вполне понятно. Они считают, что Россия – это чуть ли не "современная цивилизация". У них такое представление, и они это не скрывают. Здесь дело в том, что они представляют нашу страну, не имея на это мандата – ни от народа, ни от политической силы, ни от кого. Но они на этих собраниях что-то там громыхают.

Мы можем назвать фамилии?

Кому нужны фамилии – знают это. Дело в том, что они дают надежды россиянам, рассказывая, что якобы в Украине могут быть пророссийские настроения.

Насколько мы полностью владеем ситуацией, понимаем все исследования, которые есть и открытые, и закрытые на территории нашего государства – мы понимаем какие это настроения. И точно пророссийских настроений после того, что они здесь сделали, на территории нашей страны, нет.

Остается небольшой процент тех, кто является апологетами этой секты Московского патриархата. Но это не такой процент. Тогда они должны сказать, что "мы представляем эту секту", и было бы как-то корректно.

Эти встречи, разговоры между этой группой людей и россиянами, они капсулируются только в этих разговорах? Имеют ли они какое-либо влияние на наших западных партнеров?

После того, как они что-то там разболтают, потом эти представители начинают говорить, что "там есть другие мнения, что там есть люди, поддерживающие Россию". А если человек имеет еще и статус дипломата, то это усиливает якобы такие послания.

111-ю статью никто не отменял. И сейчас не за то гибнут наши лучшие из лучших, чтобы эта мерзость где-то ездила по этим городам и рассказывала что-то там от имени украинского народа.

Это такая информационная составляющая этой войны, как я понимаю?

Конечно, потому что мы живем в очень непростом мире. Мир, когда информация играет огромную роль, потому что сейчас в России манипуляция информацией поставлена на поток. Они вкладывают в это огромные деньги.

Речь идет не только о нашей стране. Они вкладывают огромные деньги в страны, где они продвигают свои российские нарративы, русский язык, открывают российские дома и свои центры и т.д. В это вкладывается безумная куча денег. Более того, к большому сожалению, деньги – это же большой соблазн. А человек – это такое существо, что иногда оно на это ведется.

Речь идет не только о нашей стране, но и о представителях других стран. Мы сегодня, имея Центр противодействия дезинформации, у которого есть система мониторинга, отслеживаем очень внимательно, что после тех или иных заявлений появляется в российской прессе.

Ссылки на тех или иных людей, в частности, на "представителей" из нашей страны, представителей США, Германии, Британии и т.д. Они потом берут это как якобы "точку зрения" и у себя для внутреннего пользования очень мощно все это применяют.

Детали ядерных тренировок в России

Сначала было заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что, мол, возможно, "мощность США уже не такая" и нужно "восстановить отношения с Россией, останавливать эту войну". После этого в России проходит "репетиция ядерного удара", как они сами это назвали. Как на такие ядерные провокации будет реагировать Украина и наши партнеры?

В первую очередь это информационная составляющая. Человек, фамилию которого вы назвали, в первую очередь бизнесмен. Он хочет, чтобы на него обращали внимание. У него есть некоторые проблемы с бизнесом. Человек профессионально это делает, чтобы поднять те или иные вещи. Он делает такие достаточно контроверсионные заявления о нашей территории.

Мы будем самостоятельно решать относительно нашей территории. У нас есть наша Конституция, там все четко зафиксировано, что является нашей страной в современных условиях.

То, что касается "страшилок" России по поводу ядерного оружия, они действительно после этого делали испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна упала возле места, на котором она должна была стартовать. Одна система не раскрылась, и только одна из троих отправилась.



Репетиция ядерного удара России / РосСМИ

Надо иметь понимание, что Россия – это технологически достаточно отсталая страна по сравнению с Западом, как бы они себя ни преподносили. Яркий пример, когда у них на Луну, если не ошибаюсь, что-то там улетело и не долетело. Кроме того, что планету Земля загрязняют, они еще и Луну загрязняют своим хламом.

К сожалению, на Западе есть апологеты того, что Россия действительно может использовать ядерное оружие. Эти голоса сейчас не начнут увеличиваться?

Использование ядерного оружия – это переход границы. И тогда мир должен совсем по-другому реагировать на Россию.

А отреагирует ли?

Если не реагировать на ядерный терроризм, а именно так это будет развиваться, нужно ставить вопрос – в каком мире мы живем? Мир под названием "Realpolitik" (политика или дипломатия, опирающаяся на власть и реальные условия и возможности – 24 Канал), который был в свое время и который продвигала известная фигура – Генри Киссинджер, как показывает история – совершенно ложный путь.

Ни один из конфликтов, который сопровождали, не закончился. Более того, они начинают происходить в самые сложные моменты. И то, что произошло 7 октября в Израиле, яркое тому подтверждение – если есть проблема, ее нужно решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения.

Имейте в виду, если сегодня не разрешат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее ее решать. Наша задача, наша миссия – поставить точку в вопросе России. Раз и навсегда. Для того чтобы не было соблазна таким мерзавцам, которые ездят на эти "переговоры".

Там один только такой более или менее среднего роста, а два вообще на лилипутов похожи. Они ездят и дают надежду России. Нет, мы поставим точку в этом вопросе раз и навсегда. Мы не будем заниматься этим вопросом.

Россияне должны понести ответственность за то, что натворили. Они должны извиняться, и обязательно это будут делать, как в свое время извинялись все немцы за те действия, которые совершил Гитлер. Так же будет с Россией.

"Никаких переговоров не будет, пока Россия не вернет все оккупированные территории". Это ваши слова и они полностью совпадают с нашей главной целью. По вашей оценке, как высока вероятность, что это будет затяжная война на годы?

Сложно сказать, сколько будет продолжаться война. Напомню, что мы можем пользоваться только нормативно-правовыми актами, которые действуют на нашей территории. И когда кто-то использует словосочетание "переговоры", нужно иметь в виду, что перед ними должны состояться определенные юридические процедуры.

В первую очередь президент должен одобрить состав переговорной группы. Эта группа должна получить соответствующие директивы. Только после этого может начаться процесс переговоров.



Переговорная группа Украины и России в марте 2022 года / БелТА

Также мы имеем решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором четко определено, что никаких переговоров с современным Гитлером по фамилии Путин наша страна не будет проводить.

Для того чтобы произошло движение в обратную сторону, нужно отменить решение Совбеза. Однако сложно представить, кто это будет делать. Кто возьмет на себя политическую ответственность и, наконец, ответственность перед Богом за все то, что совершила эта мерзость, убив более 500 украинских детей, которая убивает наших граждан и оставляет калек. Он должен за все это отвечать. Он будет гореть в аду, и ему уже не так долго осталось.

Действительно ли у НАТО заканчиваются снаряды

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что якобы война России против Украины истощила запасы НАТО. Вы на это ответили: "немного странное заявление". В то же время, в конце сентября Украина проводит глобальный Форум оборонных индустрий, чтобы меньше зависеть от поставок наших партнеров. Когда мы сможем увидеть первые результаты этого Форума?

Заявление господина Столтенберга было бы более корректным, если бы он сказал, что есть вопросы с определенными номенклатурами оружия. Если же он трактует, что НАТО – "голое и боссое", то это действительно странное заявление.

Я в это не верю и точно знаю, что это не так. Другое дело, что по определенным номенклатурам есть вопрос, но страны НАТО смогут его решить.

Более того, с мая 2022 года страны, имеющие мощные аналитические центры, сделали анализ ситуации после того, как Украина начала сопротивляться, и спрогнозировали, сколько это будет происходить.

Сейчас точно можно сказать, что в определенных странах сейчас достаточно быстро строятся возможности по производству различных средств поражения в достаточном количестве.

Относительно Форума оборонных индустрий – уже имеем первые результаты. Сегодня есть определенные контакты не только с государственным сектором, но и частным. Мы обладаем информацией, как мощно наш частный сектор начинает в этом участвовать. И в ближайшее время ожидаем достаточно неплохих результатов в этом направлении.



Выступление Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий / Офис Президента

Но сейчас сложилась довольно непростая ситуация, ведь весь мир будет вооружаться. Не хочу быть пророком, но могу предположить, что это не последняя война, которая, к сожалению, произойдет на нашей планете.

Какая задача будет стоять перед ВСУ зимой

Каким вы видите ход боевых действий зимой? И насколько корректны заявления отдельных западных медиа о том, что Украина якобы готовится к весеннему наступлению в 2024 году, а сейчас в большинстве своем будет переходить в оборону?

Не знаю, откуда звучат такие заявления. У нас очень много экспертов, сидящих на диванах и не имеющих никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы", "инсайды".

Наша задача довольно проста – это утилизация армии России, которую отлично делают представители нашего сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят. Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно.

Сегодня нужно поставить точку в этой войне и одержать победу. Она обязательно будет, потому что это борьба, прежде всего, за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает подавляющая часть мира.



Задача ВСУ – утилизация врага / Генштаб ВСУ

И Путин, имея большие проблемы, возвращается в автократические страны, просит помощи у Северной Кореи, Ирана. Это яркое подтверждение того, что цивилизованный мир на нашей стороне.

Могут ли США и Китай договориться о войне в Украине без нас

Си Цзиньпин недавно заявил, что "Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с США, от таких отношений зависит судьба человечества". Предполагается, что в начале ноября может состояться встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Может ли в ходе этой встречи обсуждаться вопросы Украины без Украины?

Во-первых, вопрос может обсуждаться, но решение без Украины никто не будет принимать.

Во-вторых, Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки – это две большие страны, как по размеру (площади), так и по размеру экономики. Эти страны связаны во многих определенных процессах. И не нужно делать трагедию, что на этих встречах будет решаться наша судьба без нашего участия.

Сегодня Россия является вассалом Китая, но это не значит, что мы будем идти по пути сближения с Россией. У нас есть украинская Конституция, и в ней четко прописано то, что касается нашего членства в НАТО и Евросоюзе.



Россия – вассал Китая / Getty Images

Сейчас наша главная задача – в максимально быстрый период времени сделать все, чтобы соответствовать критериям и членства НАТО, и членства Евросоюза. И мы этим вопросом занимаемся. И анахронизмы, которые есть еще в нашей стране, когда, условно говоря, "маски-шоу" устраивают бизнесу или происходит превышение полномочий чиновников, останутся в прошлом.

"Болезнь", которая нам, к сожалению, осталась еще с давних времен под названием "коррупция", обязательно будет "излечена" и обязательно хирургическим путем будет выброшена из здорового "тела" нашей страны. Если мы этого не сделаем, то вступление в НАТО и Евросоюз останется только мечтами. Это наша "домашнее задание", и мы его обязательно выполним.

Станет ли новый спикер Конгресса США проблемой для Киева

Джо Байден подал запрос в Конгресс на 106 миллиардов долларов помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Известно, что в этом пакете более 60 миллиардов должно выделиться Украине. Но есть некоторые проблемы в Конгрессе США. На днях назначили нового спикера – республиканца Майка Джонсона, не являющегося сторонником Украины. Есть ли у Украины и партнеров определенный план "Б" на случай, если вопрос поддержки Украины от США будет затягиваться?

Прежде всего, позитивным для нас сигналом является то, что в конце концов было избран спикер Конгресса. Если бы этот "марафон" длился долгий промежуток времени, тогда возникла бы проблема. Не стоит сейчас делать трагедии из того, что этот человек принадлежит к Республиканской партии. Первое голосование уже состоялось, и оно было посвящено Израилю.

Поддержка Украины, я более чем уверен, будет продолжаться. Американская же сторона хотела бы иметь систему контроля за помощью, которую она предоставляет. В аппарате Совбеза есть соответствующая программа получения всей без исключения материально-технической помощи, которую нам оказывают партнеры.

Посольство США знает нашу работу, и в любое время мы готовы обмениваться с ними информацией. Мы абсолютно открыты, и все получатели этой помощи готовы отчитываться о ней. Здесь у нас нет ничего, что можно было бы скрыть от наших партнеров.

Мы открыты к сотрудничеству. Мы страна, выполняющая свои обязательства. И в том, что у Украины искренние отношения с нашими партнерами, есть большая заслуга нашего Президента.

Решение о закрытии каналов Медведчука лежало в ВР еще до 2019 года

Достаточен ли сейчас уровень лоббизма украинских интересов в США и Европе, или возможно нам нужно больше развивать именно горизонтальные связи?

То, что касается представительства Украины и собственных интересов, к сожалению, даже после 2014 года не было. Более того, могу сказать, что человек, который непосредственно представлял Путина в нашей стране, а именно Виктор Медведчук, вел здесь большой бизнес, был человеком неприкосновенным при патриотическом, кстати, президенте.



Владимир Путин и Виктор Медведчук / Getty Images

У нас правило: подчеркивать, что ты патриот, а другое правило – делать реальные вещи. Всем было известно о "медийной империи" Путина, которой курировал Виктор Медведчук и Тарас Козак на территории нашей страны. Но почему-то их никто не трогал. Когда по решению СНБО все эти российские "помойки" начали закрываться, то началась шумиха о свободе слова и тому подобное. И что-то я не видел выступлений всех тех, скажем так, патриотов.

Более того, я вам сейчас, может, открою небольшую тайну. Дело в том, что решение о закрытии этих "помоек" лежало в Верховной Раде, которая работала до 2019 года. И почему-то ни у кого не было желания отправить это решение в аппарат Совета обороны для того, чтобы поставить этот вопрос на голосование.

А почему, по вашему мнению? То есть депутаты не хотели терять площадку?

Когда мы говорим о государстве – на первом месте должны быть ценности, и это ключевой залог построения здорового общества. А когда у вас на первом месте деньги, когда вы потом начинаете конвертировать какие-то, скажем так, конфеты, подарки, тортики, автомобили, то это ж неискренно.

На первом месте должны быть национальные интересы. Но, к большому сожалению, случилось, что наша политика была построена во многих аспектах так, что сначала – деньги, потом остальное. Если дальше так будет продолжаться, не дай Бог, имейте в виду – будем иметь большие неприятности.

На первом месте должны быть интересы государства. И не было ни у кого права сотрудничать с представителями России, в том числе в бизнесе, нефтебизнесе или других бизнесах. Это, знаете, дурно пахнет.

Будет ли возвращение к этому вопросу, если действительно было такое решение в Верховной Раде по закрытию всех этих, извините, информационных "помоек", как вы выразились. Будет ли аппарат Совета нацбезопасности и обороны со временем возвращаться к этому и задавать этот вопрос уже депутатам? Почему не передавали, почему этот вопрос закрывали?

Мы как раз на основе этого решения принимали соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны. Просто уже новый глава Верховной Рады нам отправил это решение, лежавшее под сукном в Верховной Раде прошлого созыва.

Это уже ваша задача – журналистов – задать такой вопрос тем людям, которые в то время были депутатами. Этот документ не закрытый, он открытый. Мы именно на основании утвержденного решения принимали решение о закрытии российских "помоек". Но это нужно было сделать гораздо раньше. И они бы тогда не промывали мозг нашему населению, не рассказывали о всех прелестях "русского мира".

Формула мира Зеленского очень злит Россию

28 – 29 октября Мальта будет принимать уже третий раунд международных переговоров по нашей украинской Формуле мира. Понимаем, что, прежде всего, цель этих встреч – привлечь на нашу сторону как можно больше так называемых незападных стран, то есть Глобального Юга, Азии. Скажите, пожалуйста, сейчас удалось ли нам привлечь на нашу сторону больше стран?

Международные консультации, проходящие на этих площадках, крайне важны. Мы понимаем те страны, которые встают на сторону света. Мы понимаем, что эти консультации очень важны для принятия дальнейших тех или иных решений.

Это очень раздражает Россию, конечно. Рано или поздно все это перейдет в качество, в переговоры, которые будут уже проходить в форматах, которые будут иметь юридический процесс. Я в этом уверен.

То, что туда не приглашают Россию, подтверждение того, что цивилизованный мир точно не должен иметь с ней никаких связей. До тех пор, пока режим, который уничтожает Россию и фактически поставил на ней крест, будет продолжать находиться у власти.

Есть доказательства непосредственного участия России в нападении на Израиль

Не могу не спросить об Израиле. Приведу цитату главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что российский президент, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. По вашему мнению, оправдана ли такая радость диктатора?

Есть такая пословица: смеется тот, кто смеется последний. Я не думаю, что ему нужно спешить со своими насмешками. Потому что то, что касается Израиля, является подтверждением того, что если у вас есть проблема, вы должны ее решать, а не откладывать в дальний ящик.

У нас есть даже техническое подтверждение того, что Россия принимала в этом непосредственное огромное участие. Я могу сказать, что центр, занимающийся кибербезопасностью при аппарате Совета нацбезопасности и обороны, отслеживает все атаки на нашу страну.

За последние три дня до 7 октября (день нападения ХАМАС на Израиль – 24 Канал) мы обратили внимание на снижение на 70% атак на наше киберпространство. Мы проанализировали, куда переметнулись российские, скажем так, воинские части, причастные к атакам. Они перекинулись именно на Израиль.

Поэтому россияне в этом принимают непосредственное участие, они являются заинтересованной стороной. Но еще раз подчеркиваю, им радоваться этому нет никакого смысла.

Какой будет эта зима для украинцев

Если вы уже сказали о тенденциях, которые сейчас мы отслеживаем, скажите, пожалуйста, о последних месяцах обстрелов Россией. Во что они хотят попасть и на что это указывает? И будет ли эта зима в плане обстрелов похожа на ту, которую мы пережили? Будет ли легко?

Будет ли легко? Нет. Будет тяжело, но мы точно это пройдем. Потому что мы за свое, мы за свободу, за независимость, за то, чтобы нас признавали и уважали. У России есть желание уничтожить нас.

То, что они обманывали весь мир без исключения, я хочу сказать публично, пожалуй, первым, что это был беспрецедентный случай, когда впервые в истории мировой практики все дипломатические послы покинули территорию нашей страны. За исключением одной страны – это была Польша. Остальные уехали, потому что были уверены, что у нас нет возможности бороться с этим врагом.

Я им всем объяснял в этом кабинете, что это совершенно не соответствует действительности, что вы нас не знаете. И эта российская пропаганда, эта ложь, владевшая определенной частью других стран, иногда приводила к тому, что делались довольно ложные выводы. Мы доказали своим поведением, наш народ доказал своими действиями, наш президент доказал своими действиями, что мы есть, были и будем.

По вашему мнению, насколько украинские власти и прежде всего общество привыкли к этой войне? Как бы это страшно ни звучало.

Насколько можно привыкнуть к войне, мне сложно сказать, потому что это очень больно каждый день. К сожалению, каждый день мы понимаем, что на этой войне гибнут наши люди – лучшие из лучших. Но мы не можем остановиться, наша задача – одержать победу.

Посредством наших партнеров мы обязательно это сделаем. Потому что это как раз о ценностях. И я более чем уверен, что придет время, когда Россия, народ России будет нести ответственность за то, что они совершили на территории нашей страны.