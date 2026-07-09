"Это очень серьезная проблема": можно ли защитить украинские АЗС от атак со стороны России

За месяц Россия уничтожила около 200 украинских АЗС из нескольких тысяч. Враг пытается нанести удар по топливной инфраструктуре Украины, однако полностью остановить снабжение топливом таким образом оккупантам будет сложно.

Россия активизировала авиаудары по гражданским автозаправочным станциям Украины, пытаясь отомстить за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Основной удар приходится на прифронтовые районы, в связи с чем предлагаются налоговые льготы для операторов АЗС и легализация мобильных топливных пунктов.

"24 Канал" констатирует проблему и обратился к военному эксперту Павлу Нарожному с вопросом о вариантах ее возможного решения. Подробности – в нашем разборе.

Почему невозможно на 100% защитить все украинские АЗС

По словам Павла Нарожного, для сети АЗС существуют такие же угрозы, как и для других объектов инфраструктуры. К сожалению, все они находятся под прицелом ракет и дронов оккупантов, которые не делают различия между военными и гражданскими целями.

Особенно сложна ситуация с автозаправками вблизи линии боевого столкновения и в приграничных регионах.

Там враг может применять FPV-дроны, в частности квадрокоптеры, дроны "Молния", "Шахед", а также управляемые авиационные бомбы. Кроме того, при возможности поражения цели могут использовать артиллерию,

– констатирует проблему Павел Нарожный.

По мнению эксперта, защитить всю сеть автозаправочных станций от российских атак невозможно. Речь идет об уменьшении ущерба и противодействии ударам. Существуют отдельные решения, которые могут снизить риски, однако они дорогостоящие и не дают стопроцентной гарантии.

Установка средств радиоэлектронной борьбы не решит проблему полностью, ведь они защищают лишь от отдельных типов дронов. В то же время оптоволоконные FPV могут преодолеть такую защиту.

Похожая ситуация и с антидроновыми сетками. Россияне могут использовать несколько дронов: первый пробивает брешь в защитной конструкции, а второй наносит удар.

Если мы обмотаем эту АЗС сетками, это означает, что мы защитим ее только от первого FPV. Такая защита не сработает,

– пояснил он.

Решение есть, но оно слишком дорогое

Одним из вариантов защиты от российских атак на украинские АЗС могли бы стать системы ПВО малого радиуса действия или автоматизированные турели, уничтожающие воздушные цели. Однако это очень дорогие решения.

Каждая такая автоматизированная или полуавтоматизированная турель будет стоить 5–10 миллионов гривен на одну АЗС. И это, опять же, не обеспечивает 100% защиты. Какого-то ответа, какой-то волшебной таблетки, которая решила бы эту проблему, не существует, – говорит Павел Нарожный.

Кроме того, такие системы не помогут против управляемых авиационных бомб или артиллерийских ударов.

Нарожный добавил, что, несмотря на атаки на гражданскую топливную инфраструктуру, они не окажут прямого влияния на обеспечение украинской армии. У вооруженных сил есть отдельная система обеспечения топливом, которая не зависит от общественных автозаправок.

Для этого используются собственные бензовозы, заправочные станции и топливно-смазочные базы, поэтому уничтожение АЗС не остановит работу Сил обороны.

У кого больше возможностей восстановить топливную систему

Павел Нарожный подчеркнул, что российские нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени зависели от иностранного оборудования и технологий.

Большинство модернизаций НПЗ в России проводили американские компании, однако сейчас из-за санкций у Москвы возникли проблемы с получением необходимых деталей.

В то же время в Украине основной акцент сейчас делают на восстановлении АЗС, ведь они значительно проще с технологической точки зрения.

Что такое АЗС? Это зарытая под землей емкость с нефтепродуктами и стоящие рядом насосы, которые перекачивают все это. Это низкотехнологично. И очень просто купить запчасти для этих АЗС,

– пояснил военный эксперт.

Именно поэтому у Украины есть больше возможностей быстро восстанавливать поврежденные объекты топливной инфраструктуры.