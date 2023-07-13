Россия не способна изменить "совковую" систему управления армии: военная сводка от Свитана

Российский генерал Суровикин просто исчез из информационного пространства России, даже не явился на совещание к Герасимову. Путин пытается сменить "совковую" систему управления армии, но такими методами у него это точно не получится.

Об этом и не только в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Кроме того, в ISW сообщили, что Герасимов изгнал боевого генерала, воюющего на Запорожском направлении.

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Где Суровикин

Свитан отметил, что Россия пытается перестроить "совок" в армии. Однако ей ничего не удастся. "Совок" нельзя переделать. Его нужно полностью разобрать, включая "фундамент". Еще лучше просто рядом построить что-то новое и уже потом разрушать предыдущее.

Впрочем, у россиян на это просто нет времени. Это сравнимо с историей о "борделе". Не девушек надо менять или кровати, а сам бордель. Бордель – это Россия. Чтобы их страна была хотя бы немного эффективна, ее нужно полностью перестраивать, но мозгов на это ни у кого из россиян не хватает.

Какая ситуация у россиян на Херсонско-Запорожском направлении

По словам полковника запаса ВСУ, Херсонско-Запорожское направление – "чемодан без ручки" для россиян. Нести тяжело, бросить жалко. Удержать эту территорию оккупанты никак не смогут. Они могут только задержать наступление ВСУ, выстраивая 10 – 15 систем обороны.



Россияне не удержат Херсонско-Запорожское направление / Скриншот Deep State Map

Потому туда никто ничего поставлять не будет. Российское командование понимает, что если оккупанты будут убегать с этих территорий, то снова оставят технику ВСУ. Да, определенные поставки там есть, но по остаточному принципу. Именно поэтому оттуда уволили генерала, который жаловался на проблемы в этом направлении.

Сейчас поставят "немого" генерала, который будет бекать или мекать. Он будет понимать, что его части будут разбивать, ему придется бежать, но он будет готов взять на себя все "грехи" за то, что не удержал Запорожско-Херсонское направление.

– заметил военный эксперт.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Чем грозит затяжка с передачей F-16

Свитан рассказал, что россияне упорно готовятся к противостоянию самолетам F-16. Западные партнеры не хотят нам их передавать, и вряд ли ближайшие полгода мы их увидим. Оккупанты тем временем ставят "на крыло" все имеющиеся у них самолеты.

Они расконсервировали практически все Су и МиГи. Поэтому одному самолету F-16 придется противостоять 10 самолетам. Он сможет обезвредить условно 9 из них, но 10 обезвредит его. Поэтому западные партнеры с затягиванием передачи F-16 повторяют ту же ошибку, что и с танками, когда дали время россиянам зарыться и прорываться на фронте тяжело.

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