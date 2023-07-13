Про це й не лише в щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Крім того, в ISW повідомили, що Герасимов вигнав бойового генерала, який воює на Запорізькому напрямку.

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Світан зазначив, що Росія намагається перебудувати "совок" в армії. Однак їй нічого не вдасться. "Совок" не можна переробити. Його треба повністю розібрати, включно з "фундаментом". Ще ліпше просто поруч побудувати щось нове, й уже потім руйнувати попереднє.

Утім у росіян на це просто немає часу. Це можна порівняти з історією про "бордель". Не дівчат треба змінювати, чи ліжка, а сам бордель. Бордель – це Росія. Щоб їхня країна була хоча б трохи ефективною, її треба повністю перебудовувати, але клепки на це ні в кого з росіян не вистачає.

Яка ситуація в росіян на Херсонсько-Запорізькому напрямку

За словами полковника запасу ЗСУ, Херсонсько-Запорізький напрямок – "валіза без ручки" для росіян. Нести важко, кинути шкода. Утримати цю територію окупанти ніяк не зможуть. Вони можуть хіба затримати наступ ЗСУ, вибудовуючи 10 – 15 систем оборони.



Росіяни не втримають Херсонсько-Запорізький напрямок / Скриншот Deep State Map

Тому туди ніхто нічого постачати не буде. Російське командування розуміє, що коли окупанти тікатимуть з цих територій, то знову залишать техніку ЗСУ. Так, певне постачання там є, але за залишковим принципом. Саме тому звідти звільнили генерала, який скаржився на проблеми на цьому напрямку.

Зараз поставлять "німого" генерала, який буде бекати чи мекати. Він розумітиме, що його частини розбиватимуть, йому доведеться тікати, але він буде готовий узяти на себе всі "гріхи" за те, що не втримав Запорізько-Херсонський напрямок,

– зауважив військовий експерт.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Чим загрожує затягування з передачею F-16

Світан розповів, що росіяни завзято готуються до протистояння літакам F-16. Західні партнери не хочуть нам їх передавати, і навряд найближчі пів року ми їх побачимо. Окупанти тим часом ставлять "на крило" всі літаки, що в них є.

Вони розконсервували фактично всі Су та МіГи. Тому одному літаку F-16 доведеться протистояти 10 літакам. Він зможе знешкодити умовно 9 з них, але 10 знешкодить його. Тому західні партнери з затягуванням передачі F-16 повторюють ту ж помилку, що й з танками, коли дали час росіянам закопатись і прориватись на фронті важко.

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