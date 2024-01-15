Россия использует разные тактики, чтобы пробить украинскую ПВО: отчет аналитиков ISW

Россия запускает воздушные приманки и "Шахеды" для обхода украинских систем противовоздушной обороны. Оккупанты ищут разные пути, чтобы сделать свои ракетные атаки как можно более успешными.

Тем не менее еще несколько дней назад в Институте изучения войны отметили, что украинские защитники адаптировались к вражеской тактике.

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Оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО

Институт изучения войны отметил, что в последнее время россияне атаковали Украину, используя различные типы ракет, в частности, гиперзвуковые баллистические Х-47 "Кинжал". Они также использовали заявление российского блоггера, который сказал, что Россия запустила неопределенные воздушные приманки и беспилотники "Шахед" для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

Эксперты ISW наблюдают, что оккупанты используют различные комбинации ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинской ПВО. Именно поэтому аналитики не исключают, что страна-террорист, вероятно, пытается получить баллистические ракеты из-за границы. И, по мнению аналитиков, этот тип ракет может быть успешнее для врага.

Однако 14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет.

Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине,

– отметили в ISW.

Украина развивает средства РЭБ