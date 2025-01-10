В ВМС назвали самую большую проблему для поражения Крымского моста
Россияне всеми методами пытаются уберечь Крымский мост от уничтожения. Этот незаконно построенный объект во временно оккупированном Крыму является крайне важным для Владимира Путина.
Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что у оккупантов из-за неблагоприятных погодных условий есть проблемы с восстановлением ранее поврежденных частей Крымского моста. Однако россияне ищут различные методы, чтобы починить это сооружение и помешать новым разрушениям.
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Как россияне обороняют мост
Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что противник прилагает максимум усилий, чтобы восстановить боновые и баржевые заграждения вокруг Крымского моста.
Главная проблема (для ВСУ – 24 Канал) – наличие широкой номенклатуры систем ПВО. Россияне вокруг моста образовали не один такой эшелон. Это трудно для них, учитывая ресурсы, но результат из этого есть,
– сказал Плетенчук.
Стоит напомнить, что из-за штормов в Черном море Россия потеряла почти половину заграждений из барж, установленных возле Крымского моста. Вместо 34 барж, которые зафиксировали в начале ноября 2024 года, там осталось только 18.
Логистика в Крыму
Оккупанты в Крыму используют воздушную логистику, однако она не может обеспечить все их потребности там.
По словам спикера ВМС, противник использовал военно-морскую логистику, однако по состоянию на сейчас она фактически уничтожена. Речь идет о больших десантных кораблях и железнодорожных паромах, которые противник потерял в результате работы Сил обороны.
Сейчас россияне используют обычные автомобильные паромы, смешивая перевозки гражданских и военных средств, но объемы совсем не те. Поэтому Крымский мост для них является очень важным элементом логистики,
– отметил Дмитрий Плетенчук.
Он также добавил, что, кроме использования моста, россияне могут осуществлять поставки в Крым и из других временно оккупированных территорий Украины. Это указывает на то, что ситуация там пока не критическая, однако осложнена действиями ВСУ.