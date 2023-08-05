Оккупанты пытались наступать на Запорожье, отбиты атаки в районе Авдеевки: главное из Генштаба

В Украине 528 сутки полномасштабной войны. На фронте произошло еще 30 боевых столкновений. Российские захватчики пытались наступать на Запорожском направлении. Правда, успеха не имели.

Оккупационные войска пытаются не допустить продвижения наших защитников. В то же время, агрессор продолжает убивать мирное население Украины, игнорировать законы и обычаи войны, использовать тактику террора.

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Что происходит на главных направлениях фронта

Отметим, что по состоянию на 18:00, агрессор нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Заметим, что после 6 часов вечера террористы массированно атаковали наше государство ракетами.

Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений. Украинские воины стойко держат оборону на Купянском направлении. В частности, успешно отразили атаки врага в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

Оккупанты пытались наступать на Лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области. Впрочем, безуспешно.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают захватчиков в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Между тем, на Марьинском наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки. На Шахтерском – враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Военные страны-террориста, совершая авиационные удары, также вели наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Правда, успеха не имели.

Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск... Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Украинские воины мощно отработали по оккупантам

За эти сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.