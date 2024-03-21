Масштабы выросли с началом войны: как Россия похищает украинских детей

С начала полномасштабного вторжения оккупанты увеличили масштабы похищения украинских детей. Только по данным Офиса генпрокурора, враги незаконно вывезли из Украины более 19 тысяч наших несовершеннолетних.

Так называемые "руководители" псевдореспублик на Донбассе сначала отдали приказ о принудительной эвакуации населения в России. Согласно ему, как пишет 24 Канал, руководители детских домов должны были обеспечить вывоз воспитанников на территорию России.

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Как Россия уже 2 года похищает украинских детей

С помощью приказов о принудительной эвакуации оккупанты похитили и вывезли в Россию сотни или даже тысячи подростков. Из них почти никто не вернулся, ведь россияне разместили их в разных заведениях на своей территории.

Вероятнее всего, детям дали новые имена и фамилии, после этого – передали российским "опекунам". Такие случаи происходили на территории всего оккупированного Донбасса через российскую государственную программу по депортации детей.

Эти обязанности обязали выполнять работников "службы по делам семьи и детей".

Как Россия похищает украинских детей / Документы, которые получил 24 Канал

Такая же политика оккупантов начала действовать на временно оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения. К сожалению, враги еще больше масштабировали процессы и превратили похищение детей в наказание украинцев.

Похищение детей как наказание за сопротивление

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил о более 19 тысяч вывезенных детей, однако в России говорят о 700 тысячах. Какое точное количество вывезенных Россией несовершеннолетних – не знает никто. Правда, Украина может узнать о преступлении оккупантов только тогда, когда о нем заявят родители, опекуны или свидетели депортации ребенка.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова фактически является ответственной за детский вектор геноцида. Она разработала механизмы "усыновления" несовершеннолетних украинцев и даже сама "взяла под опеку" 16-летнего Филиппа Головню из Мариуполя.

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Задача Львовой-Беловой заключается в том, чтобы организовать перемещение несовершеннолетних с оккупированных территорий в детдома в России или Беларуси, далее – передать их в "новые семьи". Почти обязательно детям меняют фамилию и имя. За это россиянам дают выплаты, а Путин решил, что украинские дети могут получать российский паспорт по его личному решению, без учета их желания.

Дмитрий Лубинец объяснял, что цель российских захватчиков – чтобы "юридически" в России не было украинских детей, точнее – чтобы найти их было невозможно.

Отбирают детей у законных родителей или опекунов на оккупированных территориях преступники несколькими способами:

так называемых статусных детей на Херсонщине, Харьковщине и Запорожье вывозили принудительно согласно приказам "администрации" об эвакуации;

несовершеннолетних, имевших семьи, часто вывозили в один конец, заставляя родителей отправить их "на отдых". Мол, везут в лагеря в Крым для психологической реабилитации чуть дальше от линии фронта;

в Мариуполе и в других городах Донецкой области, где россиянам сопротивлялись, оккупанты забирали несовершеннолетних украинцев у родителей путем фильтрационных мероприятий: взрослых отправляли на проверку на причастность к Силам обороны, а несовершеннолетних вывозили в пункты сбора в Донецке. Оттуда – перевозили непосредственно в Россию.

Согласно данным Офиса генпрокурора, оккупанты депортировали из Украины 19 546 украинских детей. Вернуть мы смогли только 388.