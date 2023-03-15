"Ответочка прилетит": украинцы дали советы США, как отомстить России за сбитый Reaper
14 марта российские захватчики сбили над Черным морем американский дрон MQ-9 Reaper. Украинцы бурно отреагировали на это и посоветовали США отомстить за уничтоженный беспилотник.
Украинцы в очередной раз призвали предоставить нашим защитникам более мощное оружие, например – ракеты большой дальности. Тогда же мы сможем отомстить России за сбитый Reaper, информирует 24 Канал.
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Как украинцы советуют США отомстить за сбитый Россией дрон
Общественный деятель и активист Сергей Стерненко заявил, что российский самолет, который атаковал американский MQ9, вылетел из оккупированного Крыма, а точнее – с авиабазы Бельбек. По его мнению, лучшим ответом на нападение было бы дать Украине ракеты большой дальности.
Тогда мы сможем уничтожить российскую авиацию в Крыму, которая также терроризирует украинцев,
– отметил активист.
К тому же пользователи сети надеются, что из-за этого резонансного случая Украина получит баллистические ракеты дальностью до 300 километров ATACMS.
"Сомневались относительно передачи ATACAMS 300 – теперь перестанут сомневаться", – считают украинцы.
Другие люди поддерживают эти мысли. Также украинцы призывают нанести удар по Черноморскому флоту России.
- "Дискуссии по передаче Украине F-16 получили "новый толчок" после того, как Белый дом отверг двухпартийные призывы направить американские истребители в бой в связи с атакой России на их MQ-9 Reaper"
- "ATACMS для Украины!"
- "Сколько еще просить толстые ракеты?!"
- "Россияне радуются, что сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, однако они еще не догадываются, какая ответочка им прилетит"
- "Ждем ответа США, такой пощечины от обезьян там точно терпеть не будут"
Украинцы отреагировали на сбивание Россией американского MQ-9 Reaper / Скриншоты
Что известно о сбивании американского дрона MQ-9 Reaper
- 14 марта над Черным морем к западу от Крыма упал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, следивший за ситуацией в акватории.
- Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить американский беспилотник MQ-9, скинув топливо перед ним.
- В минобороны страны-агрессора уже заявили, что американский БПЛА якобы двигался в направлении государственной границы России с "выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства".
- В Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным".
- Кстати, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что этот инцидент является следствием действий террористического государства, называющего себя Россией.