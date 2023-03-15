"Ответочка прилетит": украинцы дали советы США, как отомстить России за сбитый Reaper

15 марта 2023, 12:38
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14 марта российские захватчики сбили над Черным морем американский дрон MQ-9 Reaper. Украинцы бурно отреагировали на это и посоветовали США отомстить за уничтоженный беспилотник.

Украинцы в очередной раз призвали предоставить нашим защитникам более мощное оружие, например – ракеты большой дальности. Тогда же мы сможем отомстить России за сбитый Reaper, информирует 24 Канал.

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Как украинцы советуют США отомстить за сбитый Россией дрон

Общественный деятель и активист Сергей Стерненко заявил, что российский самолет, который атаковал американский MQ9, вылетел из оккупированного Крыма, а точнее – с авиабазы Бельбек. По его мнению, лучшим ответом на нападение было бы дать Украине ракеты большой дальности.

Тогда мы сможем уничтожить российскую авиацию в Крыму, которая также терроризирует украинцев,
– отметил активист.

К тому же пользователи сети надеются, что из-за этого резонансного случая Украина получит баллистические ракеты дальностью до 300 километров ATACMS.

"Сомневались относительно передачи ATACAMS 300 – теперь перестанут сомневаться", – считают украинцы.

Другие люди поддерживают эти мысли. Также украинцы призывают нанести удар по Черноморскому флоту России.

  • "Дискуссии по передаче Украине F-16 получили "новый толчок" после того, как Белый дом отверг двухпартийные призывы направить американские истребители в бой в связи с атакой России на их MQ-9 Reaper"
  • "ATACMS для Украины!"
  • "Сколько еще просить толстые ракеты?!"
  • "Россияне радуются, что сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, однако они еще не догадываются, какая ответочка им прилетит"
  • "Ждем ответа США, такой пощечины от обезьян там точно терпеть не будут"

Украинцы отреагировали на сбивание Россией американского MQ-9 Reaper / Скриншоты

Что известно о сбивании американского дрона MQ-9 Reaper

  • 14 марта над Черным морем к западу от Крыма упал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, следивший за ситуацией в акватории.
  • Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить американский беспилотник MQ-9, скинув топливо перед ним.
  • В минобороны страны-агрессора уже заявили, что американский БПЛА якобы двигался в направлении государственной границы России с "выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства".
  • В Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным".
  • Кстати, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что этот инцидент является следствием действий террористического государства, называющего себя Россией.
Автор: Софія Ковнір