Снова что-то пошло не так: пропагандисты привели доказательства, что на Донецк сбрасывает бомбы именно Россия

Пропагандисты опубликовали фото авиабомбы ФАБ-250, которая не разорвалась. Они не поняли, как она упала, если над Донецком не летает украинская авиация.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский. Он отметил, что пророссийские источники еще раз подтвердили военные преступления оккупантов.

К теме Донетчина для россиян – большая ловушка, а Бахмут – ее корона, – военный обозреватель

"В районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая просто лежит на улице. Однако самолеты ВСУ над Донецком, как известно, не летают. Летает российская авиация, которая именно такими бомбами разносила украинские города – Бородянку под Киевом, Мариуполь, Попасную", – написал Казанский.



Сообщения в пророссийской группе / Скриншот Дениса Казанского

Что-то пошло не так

По мнению Казанского, если бы бомба взорвалась, враг выдал это за удар HIMARS или Точки-У. Вражеский боеприпас упал в Петровском районе Донецка.

На место приехали бы российские военные снимать очередной репортаж о том, как "украинские фашисты 8 лет бомбят Донецк". Но что-то пошло не так, и "защитники Донбасса" снова спалились, – написал журналист.

Заявления российской пропаганды: последние новости