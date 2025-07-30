Дональд Трамп, который на протяжении нескольких месяцев вел телефонные разговоры с Владимиром Путиным, наконец пришел к выводу, что процесс по развязыванию войны затягивается Кремлем. Поэтому он сократил дедлайн для России до 10 дней. Если за это время не удастся достичь прекращения огня, США начнет давить на россиян.

Однако в Кремле довольно спокойно реагируют на ультиматум президента США и его угрозы. Политолог Игорь Рейтерович предположил в разговоре с 24 Каналом, на что рассчитывают в Москве.

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Почему Кремль боится окончательно порвать отношения с США?

"Для Путина сейчас ключевой момент – не потерять поддержку Китая. Также он бы хотел оставить какой-то канал коммуникации с Трампом. Все же он боится откровенно отказываться от него", – отметил политолог.

Глава Кремля думал, что он будет делить мир с американцами, но пока это у него плохо получается. Поэтому, по словам Рейтеровича, для него это довольно болезненная история.

Путин будет решать сразу несколько задач. В частности, продолжать боевые действия в Украине. Он надеется, по мнению политолога, что к осени произойдет какой-то прорыв и тогда Россия сможет с позиции силы качать права и садиться за стол переговоров.

Москва стоит на распутье, но какой бы дорогой она не пошла, для нее все закончится не очень хорошо. В Кремле это понимают, и отсюда такая очень слабая реакция на заявления Трампа,

– отметил он.

Ответил президенту США резко только Дмитрий Медведев, а остальные россияне не очень активно комментируют этот ультиматум, потому что имеют определенное опасение.

Если Россия окончательно разорвет отношения с США, то что тогда сдержит Трампа от того, чтобы дать Украине, например, 300 ракет ATACMS или другое оружие. Тогда ситуация на поле боя кардинально изменится, и не в пользу России,

– уверен Игорь Рейтерович.

Путин будет пытаться сразу несколько направлений удержать под контролем, но на все это у него не хватит сил и он просто надорвется. Для Украины, как заметил политолог, это выгодная история, но такое развитие событий может занять длительное время, и в этот период нам придется сдерживать врага, тратя на это очень большие усилия.

Поэтому актуальным остается усиление финансовой и военно-технической помощи от союзников Украины.

Напомним, что по мнению политолога Алексея Буряченко, маловероятно, что Россия через 10 – 12 дней пойдет на прекращение огня. В то же время произошло стратегическое изменение риторики США в отношении России, однако Трамп продолжит пытаться поддерживать диалог с Путиным по тем вопросам, которые его интересуют. Также президент США может ввести мощные санкции, и это, возможно, произойдет в конце августа или в начале сентября 2025 года.