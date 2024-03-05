Россия шантажирует Германию

Кремль использует обнародованную российскими медиа запись разговора высокопоставленных немецких военных о поставках вооружения для Украины и возможной атаке по Крымскому мосту для очередного раунда политического давления на Германию.

Россия прибегает к своему лучшему приему

Немецкого посла в России вызвали в российский МИД для того, чтобы дать объяснения относительно деталей этих разговоров. Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Германия готовит войну с Россией, а представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что в Германии до конца не осуществили "денацификацию".

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Таким образом можно понять для чего Россия использовала запись разговора немецких военных – чтобы попытаться остановить поставки оружия в Украину и не допустить поставки ракет Taurus. Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц решительно выступает против такой помощи.

Главной причиной является вероятность присутствия немецких военных, которые должны помогать украинским коллегам в работе с этими ракетами. Хотя на обнародованной пленке как раз подчеркивается, что существуют варианты, при которых ВСУ сами, без участия немецких военных, будут использовать Taurus.

Но в Москве не уверены, что канцлер будет придерживаться своей позиции все время. Сейчас Шольц находится под серьезным давлением:

и Запада как такового, потому что даже президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас пытается получить лидерство в вопросе помощи Украине, говорит, что некоторые страны должны вести себя активнее;

и немецкой оппозиции, потому что депутаты от ХДС ставили на голосование резолюцию о поставках ракет Taurus Украине;

и собственных партнеров по коалиции, которые также имеют разные взгляды по поводу того, как Германия должна помогать Украине в войне с Россией и какую роль должны сыграть ракеты Taurus.

Конечно, что Россия прибегает к своему лучшему приему – шантажу Германии. Берлину дают понять, что если интенсивная военная помощь Украине продолжится, то это может закончиться новой войной России и Германии. Но такой шантаж может привести к обратным результатам. В Берлине уже сейчас говорят, что Россия занимается информационной войной с Германией.

План Москвы может сработать в обратном формате

Германия пытается провести расследование относительно того, как запись деликатного разговора военных попала в распоряжение российских пропагандистов, что вообще происходит с секретной информацией, которая является важной для национальной безопасности Германии. Выводы, которые впоследствии сделают, могут серьезно отличаться от тех результатов, на которые рассчитывают Путин, Медведев и другие политики России.

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Примерно так, как в России не рассчитывали, что их атака на Украину и требование о нерасширении НАТО могут привести к совсем другим результатам и за несколько месяцев начала войны против Украины и Финляндия, и Швеция решат присоединиться к НАТО, отказавшись от политики нейтралитета.

Такое наглое давление на Германию и угрозы войной могут привести к значительным изменениям в общественном мнении Германии, в понимании с каким неописуемым злом имеет дело Германия и весь цивилизованный мир. Фактически, Германию всегда сдерживает чувство вины перед Россией из-за Второй мировой войны.

Нам остается только удивляться, почему это чувство прямо не распространяется на украинские земли, которые историк Тимоти Снайдер назвал "кровавыми", потому что все ужасные результаты двух мировых войн гораздо больше сказались на территории Украины, чем России, большая часть которой вообще не знала результатов мировых войн.

Сейчас в Берлине видят, что Путин пытается копировать и политический стиль, и действия Гитлера. Он, несомненно, является примером для Путина и его земляков, которые даже не замечают, что превратились в коллективных гитлеровцев и воплощают в жизнь представления фюрера о том, каким должен быть мир. Это может изменить отношение современной демократической Германии к несовременной фашистской и преступной России во главе с вдохновенным наследником Гитлера – Путиным.

Поэтому российский шантаж Германии может привести к интенсификации помощи Украине с целью нанести еще большие удары по российским возможностям, чтобы превратить многолетний конфликт России и Украины в войну на истощение России и недопущение ее нормального цивилизационного развития в будущие десятилетия непростого 21 века.