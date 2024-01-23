Ядерный шантаж России остановит только одно: российский оппозиционер назвал сценарий

Российский глава Владимир Путин продолжает демонстративно "подогревать градус" ядерной риторикой. Так, недавно президент страны-агрессора передал Беларуси ракеты к "Искандерам".

С первых дней российско-украинской войны было ясно, что ядерное оружие станет главным инструментом запугивания. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что Путин начал войну фактически против всего мира и точно в ней не победит.

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Что остановит ядерный террор

Гудков ометил, что в России вообще сменилась риторика с "мы победим" на "главное не проиграть". Поэтому оккупанты активно используют ядерный шантаж, поскольку он влияет на часть западной коалиции, а они, в свою очередь, не могут не учитывать риск ядерной войны. В то же время Владимира Путина по дипломатическим каналам предупредили, что при попытке применить ядерное оружие по одной из стран прилетит ответ по всем его бункерам.

Ядерный шантаж нужно пережить. Да, это неприятная процедура. Нельзя махать "шашкой" и говорить, что мы ничего не боимся. Мы все боимся ядерной войны. Это нормальный страх любого нормального человека по всему миру. Однако понимаем, что риск применения минимален и агрессор должен быть наказан,

– сказал российский оппозиционный политик.

"Отсутствие наказания может привести абсолютно точно к ядерной войне в отличие от происходящего сейчас. Поэтому среди "двух зол" приходится выбирать меньше – агрессор должен быть наказан на поле боя в Украине, должен быть разбит. Это мировая задача", – добавил Гудков.

Закончится ли война отказом России от ядерного оружия

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel отметил, что при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Тогда состоится завершение войны и возвращение всех территорий Украины. Впрочем, необходимо создать механизм, который исключит возможность повторного нападения врага.

По-моему, это абсолютно нереально. Можно было Германии при капитуляции навязывать ультимативные требования, а с Россией такого не случится. Мы понимаем, что военная победа Украины состоится в городах, где проявлена российская агрессия. Однако полного военного поражения и капитуляции не будет,

– предположил Геннадий Гудков.

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