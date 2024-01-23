З перших днів російсько-української війни було зрозумілим, що ядерна зброя стане головним інструментом залякування. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, Путін розпочав війну фактично проти всього світу й точно у ній не переможе.

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Що зупинить ядерний терор

Гудков підкреслив, що в Росії взагалі змінилася риторика з "ми переможемо" на "головне не програти". Тому окупанти активно використовують ядерний шантаж, бо він впливає на частину західної коаліції, а вони, своєю чергою, не можуть не враховувати ризик ядерної війни. Водночас Владіміра Путіна по дипломатичних каналах попередили, що при спробі застосувати ядерну зброю по одній з країн, прилетить відповідь по всіх його бункерах.

Ядерний шантаж потрібно пережити. Так, це неприємна процедура. Не можна махати "шашкою" й казати, що ми нічого не боїмося. Ми всі боїмося ядерної війни. Це нормальний страх будь-якої нормальної людини у всьому світі. Проте розуміємо, що ризик застосування мінімальний і агресор повинен бути покараний,

– сказав російський опозиційний політик.

"Відсутність покарання може призвести абсолютно точно до ядерної війни на відміну від того, що відбувається зараз. Тому серед "двох зол" приходиться обирати менше – агресор повинен бути покараний на полі бою в Україні, повинен бути розбитий. Це світове завдання", – додав Гудков.

Чи закінчиться війна відмовою Росії від ядерної зброї

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel зазначив, під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї. Тоді відбудеться завершення війни та повернення усіх територій України. Утім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога.

Як на мене, це абсолютно нереально. Можна було Німеччині при капітуляції нав'язувати ультимативні вимоги, а з Росією такого не трапиться. Ми розуміємо, що воєнна перемога України відбудеться в містах, де проявлена російська агресія. Натомість повної військової поразки та капітуляції не буде,

– припустив Геннадій Гудков.

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