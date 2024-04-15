Ситуация адская: почему Часов Яр так важен для России

На Бахмутском направлении Россия продолжает активные боевые действия. Основной целью врага является захват Часового Яра. Город расположен на высоте, что может быть выгодным для будущих наступательных действий страны-агрессора.

Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что из Часового Яра можно формировать удобный плацдарм для дальнейшего продвижения вражеской армии. В частности, в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации.

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"Ситуация там адская, враг имеет техническое и человеческое преимущество. Пытается продвинуться вперед для того, чтобы полностью взять под контроль господствующие высоты, которые расположены в районе Часового Яра", – сказал Селезнев.

У Украины нехватка ресурсов

Сейчас у России значительное техническое преимущество, что позволяет вести активные наступательные действия. Военный эксперт отметил, что несмотря на то, что наши воины мужественно ведут оборонительные бои, все же трудно говорить о том, что ситуация в ближайшее время может быть полностью под контролем украинских войск. Ключевой потребностью в Украине сейчас есть ресурсы, а именно не хватает систем противовоздушной обороны тактического уровня.

Ресурс является определяющим фактором. Я уверен, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины это понимает, поэтому определенные действия для стабилизации ситуации, в том числе и на дипломатическом уровне, происходят,

– рассказал Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев считает, что не все дипломатические связи являются публичными. Главное, чтобы Украина получила необходимые ресурсы, потому что "голыми руками воевать с вражескими танками и самолетами невозможно".

Какова тактика врага

С помощью пехотных штурмов враг может продвигаться вперед, потому что для России потери личного состава не являются проблемой. Российской армии важно реализовать приказы руководителей.

Враг ориентируется на собственные ресурсные возможности и на возможности сопротивления украинского войска. Если нам (Украине – 24 Канал) тех ресурсов будет критически не хватать, то мы будем слышать недобрые вести с линии фронта,

– подчеркнул Селезнев.

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