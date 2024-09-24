России придется говорить с Украиной: что ее к этому побуждает

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет изучать план Зеленского, который тот представит в Соединенных Штатах Америки, если он будет в официальных источниках. Эта деталь, вероятно, указывает на то, что Россия уже не столь категорична относительно возможности ведения диалога с Украиной.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что ранее страна-агрессор не воспринимала серьезно никакие заявления государственного руководства Украины относительно войны, которую начала. Однако сейчас все изменилось.

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Риторика России изменилась

Сергей Асланян отметил, что никакие заявления Пескова не являются его личным мнением, ведь он озвучивает только путинские нарративы. Также в России пока не поняли, будут ли ее представители присутствовать на втором Саммите мира.

Одни прокремлевские политики утверждают, что страна-агрессорка не будет участвовать в этом событии, а другие наоборот считают, что так, ведь ее туда приглашают.

Украина заставила Россию себя слушать и относиться ко всем ее заявлениям и событиям, которые там происходят, очень внимательно,

– отметил ведущий канала "Ходорковский Live".

Что может заставить Россию к миру

По мнению Асланяна, как бы Россия не следила за заявлениями и действиями Украины, но повлиять на желание Кремля садиться за стол переговоров сможет совсем другое. Говорится или о внутренних проблемах России, в частности восстания, или внешнюю политику украинских партнеров, когда те критически усилят санкции.

Должно произойти что-то очень серьезное. Украина не сможет достучаться до России. Только какой-то третий фактор, который будет выходить за рамки российского восприятия, сможет повлиять на ход войны,

– предположил он.