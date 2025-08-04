В министерстве иностранных дел России заявили, что страна больше не считает себя "связанной мораторием" на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Читайте также Переломная неделя, – эксперт-международник назвал варианты, которые Виткофф может повезти в Россию В России сделали заявление относительно наземных ракет В МИД России цинично заявили о якобы "исчезновении условий" для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений. По словам российского ведомства, шаги так называемого "коллективного Запада" ведут к созданию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, "создающих прямую угрозу безопасности" в контексте стратегического порядка.