Россия снова массированно атакует энергетику по всей Украине, Минэнерго

Вражеские силы с утра 28 ноября атакуют Украину. Энергетика находится под массированным ударом противника.

Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Энергетика под атакой врага

Опять энергетика под массированным ударом врага,

– сообщил министр.

По его словам, атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

Он отметил, что оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

Министр энергетики отметил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.

Напомним, что с самого утра 28 ноября в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности их слышали в Кропивницком. Одесская область стала еще одним из эпицентров атаки крылатыми ракетами "Калибр" под утро 28 ноября. Там также было громко.

В частности, взрывы слышали в Ровно, в городе исчез свет. Громко было и в Луцке.