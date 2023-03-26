Когда "у обезьяны заберут гранату": каким должен быть ответ Запада на ядерные истерики Путина

На днях Владимир Путин сообщил о планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. В смысле военных угроз это решение веса не имеет, однако несет в себе важный политический подтекст.

Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он считает, что своими действиями Россия сама себя приближает к денуклеаризации.

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Дикий назвал угрозы Путина исключительно политическими. Ведь если будет применено ядерное оружие дальнего поражения, с военной точки зрения нет разницы, это произойдет с территории Беларуси или из России.

Здесь вообще стоит вопрос: "Они готовы использовать ядерное оружие или не готовы?". И мнение наших западных союзников, что пока нет. Это просто блеф,

– добавил говорящий.

Какими должны быть последствия для Путина

По словам военного, политические последствия для России после этого могут быть достаточно серьезными. Это решение агрессора нарушает множество международных соглашений о нераспространении ядерного оружия.

Если Россия перевезет ядерное оружие в Белоруссию, это сразу всем известно.

Это будет одним из серьезных шагов на пути к тому, до чего, я надеюсь, мы с вами доживем – до полной денуклеаризации России,

– подчеркнул Дикий.

Он убежден, что после войны "у обезьяны наконец-то заберут гранату": "У неадекватной страны, которая не соблюдает никаких ограничений, просто заберут ядерное оружие".

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