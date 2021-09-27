Россия собралась полностью интегрировать оккупированный Донбасс, – разведка

Россия планирует за три последующих года (в 2022 – 2024) выделить 900 миллиардов рублей для оккупированной части украинского Донбасса. На наши деньги это примерно 330 миллиардов гривен.

Об этом свидетельствует утвержденная российским правительством "Программа ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022 – 2024 годы". Оккупированную часть Донецкой области россияне называют "Территория 1" ("Т1"), а оккупированную Луганщину – "Территория 2" ("Т2").

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Россия готова потратить на оккупированный Донбасс 900 миллиардов рублей за три года

Журналисты "Донбасс Реалии" проанализировали этот документ. И вот о чем в нем говорится:

Россияне насчитали на оккупированном Донбассе 2,9 миллиона жителей , из которых 38% – пенсионеры.

, из которых 38% – пенсионеры. Средняя зарплата на оккупированных территориях – 15 тысяч рублей, в гривнах это примерно 5500 (для сравнения – в Ростовской области рядом на 20 тысяч больше).

на оккупированных территориях – 15 тысяч рублей, в гривнах это примерно 5500 (для сравнения – в Ростовской области рядом на 20 тысяч больше). Кремль планирует в течение 3 лет довести этот показатель до уровня ростовского – правда, 2019 года.

правда, 2019 года. Всего на оккупированные украинские территории Донбасса Россия даст 900 миллиардов рублей (330 миллиардов гривен) в 2022 – 2024. И это без учета военных расходов.

Кремль воплощает сценарий интеграции Донбасса в российскую экономику

Представитель одного из разведывательных органов Украины рассказал журналистам, что "правительством России приняты сценарные программы, направленные на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику".

Недавно правительство России провело отдельное заседание по оккупированным территориям, и там приняли программу поддержки "Т1" и "Т2" – как они называют наши оккупированные территории,

– сообщили в разведке.

После этого заседания Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития России, уехал в Ростов, а там раздал указания "властям" Донецка и Луганска. Этих указаний "мы видим реализацию", – заверил разведчик.

Также по данным разведки:

Руководят социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе россияне через так называемую "Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины", созданную в декабре 2014.

социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе россияне через так называемую "Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины", созданную в декабре 2014. А финансирует ее московский "Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов".

ее московский "Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов". Глава и указанной комиссии, и наблюдательного совета того фонда – уже упомянутый Сергей Назаров.

В фонде работают и другие люди, которые одновременно являются главарями группировок пророссийских боевиков:

Например, в Донецке – заместители руководителя "правительства ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, глава аппарата "правительства" Владимир Йожиков, "советник" главаря боевиков Виктор Колесник.

В Луганске – "советники" главаря "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие имена – Виталий Якуш и Никита Картошкин), "министр промышленности" Сергей Неверов (Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).

Комментариев от правительства России по этой информации пока не поступало, хотя журналисты к нему, естественно, обращались.

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